Nein, wir bilden es uns nicht ein: Die Wissenschaft hat es jetzt bestätigt - wir haben einen bestimmten Typ Mann, zu dem wir uns eher hingezogen fühlen! Beziehungen gehen wir immer mit einem bestimmten Typ Menschen ein. (Leider ist es zu oft auch einfach Mr. Wrong.)

Eine Studie an der University of California in Davis hat auch herausgefunden warum. Für den Bericht, der im "Journal of Personality and Social Psychology" erschien, analysierten die Forscher unter der Leitung von Dr. Paul Eastwick 1000 heterosexuelle Paare - sowohl in aktuellen als auch vergangenen Beziehungen.

Die Ex-Partner sehen immer ähnlich aus

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die Ex-Partner von Menschen oft ähnliche physische Merkmale besaßen - unabhängig davon, ob es sich um eine ernste, langfristige oder um eine kurze Beziehung handelte. Aber sie sahen nicht nur ähnlich aus. Weiters stellte sich heraus, dass die Ex-Partner auch viele Übereinstimmungen im Bezug auf Religion, Bildungsniveau und Intelligenz hatten.

Der Werdegang unserer Partner beruht auf Zufall

Das Aussehen mag tatsächlich auf Anziehung beruhen, allerdings wählen wir Menschen mit denselben Hintergründen nicht absichtlich! Die Studie hat herausgefunden, dass es einfach nur eine Frage der Umstände ist. Aufgrund gesellschaftlicher Normen, aufgrund der Orte, die wir besuchen oder wo wir wohnen, treffen wir einfach immer Menschen, die ein ähnliches Bildungsniveau, Intelligenzlevel oder dieselbe Religion haben - meist sogar wie wir selbst. Sehr oft kommt es einfach darauf an, wo man zur Schule oder Uni ging. "Innerhalb einer bestimmten Schulcommunity etwa ist es wahrscheinlich, mit Partnern zusammenzukommen, deren Bildungsniveau oder religiöse Einstellung der unseren ähnelt."

Fazit: "Haben Leute einen Typ? Ja!", so der Studienautor Dr. Paul Eastweak in einem klaren Statement. Und dieser Typ reflektiere oft die eigene Persönlichkeit und das eigene Umfeld.

