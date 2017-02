Der Begriff "Gute-Nacht-Geschichte" bekommt eine neue Bedeutung: Paare, die einander vor dem Schlafengehen schöne Dinge erzählen, steigern damit das Maß an Intimität und die Stärke der Beziehung, berichtet eine im Rahmen der Society for Personality and Social Psychology Annual Convention 2017 vorgestellte Studie. Pluspunkt an mehr Gesprächen im Bett: Positive Kommunikation mit dem Partner verbessert den Schlaf in der Nacht.

Ein offenes Ohr für besseren Schlaf und mehr Intimität

Im Rahmen der Studie wurden Paare dabei beobachtet, was und wie sie sich abends Erlebnisse erzählen und wie die Reaktion des anderen sich auf den Erzähler auswirken. Wer positives Feedback bekam, schlief schneller und besser ein, als jene, die den Eindruck bekamen, ihr Partner höre nicht richtig zu.

Ehrliche, aufmerksame Gespräche mit dem Partner sind wichtig, um echte Intimität aufzubauen. Wer seine Erlebnisse und Gedanken nicht teilt, wird diese Erfahrung nicht machen.

Es geht dabei keineswegs um lange, tiefsinnige Dialoge, sondern eher um das Vermitteln der Bereitschaft, dem anderen zu zuhören.