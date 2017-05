Poop: Warum diese Frau bei ihrem ersten Date Kacke in ihrer Tasche herumträgt

Wir kennen es alle: das Problem, beim ersten Date aufs Klo zu müssen. Groß. Auch der Twitter-Nutzerin @_blotty ist es so ergangen.

Die junge Frau hat die Geschichte eines ziemlich schrägen Dates in 18 Tweets nacherzählt. Das Ergebnis ist ultrakomisch:

I have a story to tell. It is about my poop — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

Sie ging mit dem Typen aus, der sie im Supermarkt um ein Date gebeten hat.

So, yesterday I went on a date with a man who asked me out in the grocery store the other day. All was going well. I went back to his place — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

Als ruhige, selbstbewusste und sichere Frau war es ihr nicht peinlich, bei ihm auf der Toilette ihr großes Geschäft zu verrichten, schreibt sie.

I am a confident, calm and self assured woman...so I felt comfortable popping in his bathroom. This was a mistake. His toilet did not flush — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

Leider funktionierte das nicht so, wie sich das vorgestellt hatte. Denn die Spülung war kaputt. Sie machte die Situation immer schlimmer, als sie eine Million Mal hintereinander spülte.

Properly. So, of course, like any calm, confident, self assured woman. I panicked. And flushed it a million times, making everything worse — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

Trotz allem blieb etwas in der Toilettenschüssel liegen.

By this point, I was really frantic because I had been in there for too long. There was only one single piece of poop. So in that moment — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

Ihre glorreiche Idee: ihren Darminhalt in Toilettenpapier einzuwickeln.

Something came over me. And I knew exactly what I had to do. I got toilet paper and removed the one poop from the toilet. Once that was done — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

Eine Frage blieb aber noch: Wohin mit dem kleinen Päckchen? Also wickelte sie es ein und packte es in ihre Handtasche.

I'd DEFINITELY been in there too long. So, again, making another horrible decision. I did the only thing I could think to do. I wrapped it — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

Zurück zum Date: sie sitzen am Sofa und küssen sich. Doch ihr Kopf dreht sich nur um ihre Handtasche, die in der Ecke liegt. Nicht einmal Komplimente können die Situation retten.

Him: you're so beautiful. The moment you smiled at me,u had me

Me: that's really sweet

Me in my head: I have a piece of my poo in my purse — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

Um sich aus ihrer Misere zu befreien, schreibt sie erst einmal ihrer Schwester.

At this point, I text my sister for advice pic.twitter.com/lMeX55iiH4 — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

Ein paar Stunden später kommt endlich die Erlösung: er geht ins Bad und die Spülung ist zu hören!

So, after a few hours he used the washroom and I heard it flush. I figured he fixed it. Maybe not, but I have to take the chance. I hAve to — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

Sie versucht also erneut ihr Glück, geht ins Bad und betet zu jedem Gott, den sie kennt.

Try to flush the poop. So I brought my purse up to the washroom. Unwrapped the poop, prayed to every god I know, put it in and flushed — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

Und es funktioniert!

By the grace of God, it worked. The poo flushed. I was free. I was in the clear. Everything was going to be okay. I survived.I am a survivor — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

"Ein Mann, der vor mir sitzt und erzählt, dass ich die beeindruckendste Frau bin, die er jemals kennengelernt hat. Während er nicht weiß, dass einige Meter von uns entfernt, in meiner Handtasche meine Kacke liegt."

So that's my story. A man, sat there telling me I'm the most amazing woman he's ever met, not knowing, 10 feet away in my purse, was my poop — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

"Die ich aus seiner Toilette fischte."

That I'd fished out of his toilet... — misunderstood worm (@_blotty) 22. März 2016

Zum Schluss gibt sie uns noch eine kleine Lebensweisheit mit auf den Weg: trinkt keinen Kaffee vor einem Date. Es ist besser müde zu sein als mit Kacke in der Tasche durch die Gegend zu laufen.

Erzähl uns von deinem lustigsten Date-Erlebnis! Ein Typ, der dir nur auf den Busen starrt statt ins Gesicht - oder die Finger nicht von seinem Handy lassen kann und lieber twittert als mit dir zu sprechen? Ein Blind Date, das total in die Hose ging und trotzdem zur großen Liebe wurde? Erzähle uns deine lustigste, peinlichste, grauslichste Dating-Anekdote - denn wenn die Liebe schon ein seltsames Spiel ist, sollten wir in jedem Fall gemeinsam drüber lachen! Hier geht's zum anonymen Schreibtool.

VIDEO: Die beste Übung gegen einen verspannten Nacken