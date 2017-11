Wo seid ihr nur?! Ihr Frauen und Mütter, die ich beobachten kann und mir denke: Ah, wie schön. So hätt ich das auch gerne mal. Wo versteckt ihr euch? Ich bräuchte euch! Oder zumindest mehr von euch.

Bei mir hat es wirklich ganz lange gedauert, bis ich den Gedanken an ein eigenes Kind auch nur annähernd cool fand. Inzwischen ist das so. Also manchmal. Denn gleichzeitig zweifle ich ganz stark, ob ich wirklich, wirklich einmal Mutter werden will. Warum? Weil mir einfach die Vorbilder fehlen. Und je mehr ich mich umschaue, desto verunsicherter werde ich. Nichts von dem, was ich in meinem be-kinderten Freundeskreis sehe, finde ich erstrebenswert. Das meiste eher abschreckend, wenn ich ehrlich bin.

Zu 200% Mama. Zu 0% was anderes. Huff.

Da ist zum Beispiel die eine Freundin, die als Mensch oder als Frau seit der Geburt ihres Kindes - nach dem zweiten wurde es eigentlich noch schlimmer - nicht mehr existiert. Die zu 200% Mama ist. Sich nur über ihr Mama-Sein definiert. Über einen unfassbar langen Zeitraum allein das Haus nicht verlassen hat. Durchdreht, wenn sich eine Verwandte dem Kinderwagerl nähert.

Oder eine andere, die es nicht einmal aushält, ihren Mann, also den Vater der Kinder (!), mit den Kindern allein zu lassen. Ich hab sie beide wirklich lieb. Und ich wünsche ihnen auch, dass das so passt für sie. Aber für mich ist das abschreckend. Wenn das Muttersein ist, dann möchte ich das bitte nicht für mich.

Oder eine andere - die inzwischen so im 10er-Schritt altert - also mit 35 gut als 45-Jährige durchgehen würde. Weil sie nur Stress hat mit ihren zwei Kindern. Ausnahmslos. Ohne Verschnaufpause. Irgendein Problem gibt es immer. Sie erklärt mir regelmäßig, was man, wenn man Kinder hat, alles nicht (mehr) machen kann. Oder frühestens in 20 Jahren wieder machen kann. Aha. Okay.

Oder wieder eine andere, die mich mit einer Erzählung wirklich erschreckt hat: Nämlich, dass sie sich schon freut, wenn die Kinder einmal groß sind, damit sie dann die Beziehung mit ihrem Mann wieder leben kann. Huff. Und die hatten eine wirklich schöne, innige - vorher.

Kinder haben ist schön? Dann zeigt es mir!

Gleichzeitig sagen sie natürlich, dass Kinder zu haben das Schönste wäre. Ein Geschenk. Und ich frag mich manchmal, ob sie das sagen, um mich zu überzeugen. Oder ob sie das sagen, um sich selber zu überzeugen. Und nein, ich bin nicht naiv, sondern mir durchaus bewusst, dass ein Kind viel verändert. Vielleicht wirklich "alles". Und Hormone auch ihren Anteil haben, außerdem manche Dinge sicher wirklich schwierig zu organisieren sind und ein Leben mit Kind anstrengend sein kann. Zwischen dem, was sie "Realität" nennen und dem, was man mir als "zu romantische Vorstellung" vorwerfen wird, muss es aber doch noch etwas geben?!

Also warum zeigt mir denn keine diese schönen Seiten vom Leben mit Kind? Warum zeigt mir keine, wie glücklich sie ist? Warum zeigt mir keine, dass man mit Kindern auch entspannt umgehen kann? Warum zeigt mir keine, dass man als Frau trotzdem unabhängig bleiben kann? Warum zeigt mir keine, wie viel Spaß sie mit ihrer Familie hat? Warum zeigt mir keine, wie cool Muttersein sein kann?

Ich könnte echt ein paar mehr Vorbilder brauchen ...