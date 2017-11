Studie: Wenn du Justin Bieber hörst, bist du wahrscheinlich eine Psychopathin

Die New York University untersuchte, ob ein Zusammenhang zwischen Musikgeschmack und Psychopathie besteht. Und ja, er besteht.

Der Musikgeschmack kann so einiges über eine Person aussagen. In erster Linie ob sie Geschmack hat oder nicht. Doch er kann auch Hinweise auf die psychische Verfassung eines Menschen geben, sagt jetzt eine neue Studie.

Pascal Wallisch, Psychologieprofessor an der New York University, und die Nicole Leal untersuchten, ob ein Zusammenhang zwischen Musikvorlieben und Psychopathie besteht. Diese psychische Erkrankung kann unterschiedliche Formen annehmen und gilt als schwere Persönlichkeitsstörung. Einige Symptome sind Mangel an Empathie, Selbstüberschätzung, Manipulation oder ständiges Lügen.

Wie die "Washington Post" berichtet, haben die ForscherInnen für ihre Untersuchung 190 PsychologiestudentInnen der NYU befragt. Diese mussten zunächst Aussagen bewerten, anhand derer sie auf der Psychopathie-Skala zugeordnet werden konnten. Danach wurden ihnen Songs verschiedener Musikgenres vorgespielt. Und tatsächlich: es konnte ein Zusammenhang zwischen einer erhöhten Psychopathie und der Vorliebe für bestimmte Songs festgestellt werden.

Welche Musik deutet auf Psychopathie hin?

Vor allem Justin-Bieber-Fans müssen jetzt stark sein: die ForscherInnen fanden heraus, dass Befragte mit Hang zu Psychopathie unter anderem Gefallen an Justin Biebers „What Do You Mean“, „No Diggity“ von den Blackstreets und Eminems „Lose Yourself“ fanden.

Klassische Rocksongs wie „My Shaona“ von The Knacks oder der Country-Song „Wayward Wind“ schnitten bei potenziellen Psychopathen schlecht ab.

Leal sagte, dass sie noch kein Muster gefunden haben, warum gewisse Songs bei Menschen mit Psychopathie-Hang beliebter sind und andere nicht. Die ursprüngliche Theorie war, dass Songs ohne Gesang bevorzugt werden, da die Themen in gewöhnlichen Songtexten für PsychopathInnen uninteressant sind. Diese These konnte jedoch widerlegt werden.

