Meinung : Sag bitte nie wieder: "Krieg du erst einmal Kinder ..."

von Liliana Kampmann

Wenn in einem Gespräch unter Freundinnen ein Satz wie "Krieg duerst einmal Kinder, dann reden wir weiter" fällt, dann ist das eine Challenge für die Freundschaft. Eine Bitte in Briefform an eine Freundin.