Peinlichste Dates: "Ich dachte, seine Herpes-Beichte ist eine kreative Abfuhr, aber ..."

Bild: (C) Wienerin

Per E-Mail versenden

WIENERIN-Leserinnen haben uns von ihren schrägsten Dates erzählt. Wir präsentieren in den nächsten Tagen eine Auswahl der Texte. Heute: Die etwas zu ehrliche Antwort.

Mein zweite skurrile Dating-Erfahrung wurde ebenfalls online angebahnt. Ich traf mein Date und der Abend war nett und unterhaltsam, aber eher auf einer kumpelhaften Basis. Wir politisierten viel, scherzten und tranken auch das eine oder andere Gläschen. Mein Date war ziemlich authentisch, was ich gut fand. Von erotischer Spannung aber keine Spur, aber zumindest Sympathie. Da ich nach dem ersten Date unschlüssig war, wollte ich mir vor dem zweiten Date mindestens eine Woche Bedenkzeit geben. Das schrieb ich dem Mann auch in etwa so. Darauf kam folgende Antwort:

"Das gefällt mir. Knutschen kann ich Dich selbst bei Interesse Deinerseits aktuell nicht, hab mir Gesichtsherpes zugezogen, hatte sowas noch nie. War gestern im Krankenhaus und jetzt Antibiotika. Optisch nichts zu sehen, außer in einer schmerzenden Ecke meines rechten Mundwinkels…"

Ich wusste gar nicht, dass man studieren muss, um beim Magistrat zu arbeiten.





Ich habe auf diese Nachricht hin wirklich lange überlegt, ob das eine kreative Abfuhr sein sollte. Ich habe dann vorsichtshalber nachgefragt. War aber nicht der Fall, die Nachricht war bitter ernst gemeint und er wollte mich wiedersehen. Leider hat mir ab der Nachricht nur noch gegraust. Ich weiß, dass fast jeder Mensch irgendeine Art des Herpes Virus in sich trägt und hatte auch schon einen Freund, der regelmäßig mit Fieberbläschen zu kämpfen hatte. Das sind die unvermeidbaren Risiken des Dating-Lebens. Aber sofern es sich nicht um scherwiegende sexuelle übertragbare Krankheiten handelt, sind das doch Themen, die man sich eher dafür aufspart, wenn man sich schon ein wenig besser kennt. Jeder andere hätte geschrieben, dass er komplett erkältet ist und die Erkältung vor dem zweiten Date auskurieren möchte.

WIENERIN Stimmen - Sag uns, was du denkst! Was bringt dich auf die Palme? Wofür bist du dankbar? Was lässt dich nicht kalt? Die WIENERIN sucht Community-AutorInnen, die ihre Gedanken mit anderen UserInnen teilen möchten. Alle Infos zu WIENERIN Stimmen gibt's hier.