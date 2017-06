Peinlichste Dates: "Der Typ dachte, alle Magister arbeiten beim Magistrat"

UserInnen schildern uns ihre peinlichsten Date-Erfahrungen. Hier ein besonderer Leckerbissen, der in einem SOS-SMS an die beste Freundin endete.

WIENERIN-Leserinnen haben uns von ihren schrägsten Dates erzählt. Wir präsentieren in den nächsten Tagen eine Auswahl der Texte. Heute: Der Typ, der nicht so ganz wusste, was ein Magister-Studium ist.

Peinlichstes Dating-Erlebnis: Also eines meiner Dates werde ich wohl nie vergessen!! Der Typ sah ziemlich gut aus, war groß gut gebaut und sehr gut anzusehen, aber wie gesagt das alles reicht nicht aus!

Ich habe mich am Wochenende mit ihm auf einen Drink getroffen und als wir über uns redeten, was er denn so macht und ich so mache, habe ich ihm erzählt, dass ich gerade dabei bin, meinen Magister an der Uni Wien zu machen ...

Ich wusste gar nicht, dass man studieren muss, um beim Magistrat zu arbeiten.





Die Antwort riss mich fast vom Stuhl: "Ich wusste gar nicht, dass man studieren muss, um beim Magistrat zu arbeiten." In diesem Moment habe ich nicht gewusst, wie ich reagieren soll, ob er das ernst meint oder ob das nur Spaß war, aber er meinte es ernst und ich war schockiert, weil er normal weiterredete - es kam noch besser: Als ich ihm gesagt habe, dass ich wahrscheinlich noch mein Doktoratsstudium machen will, meinte er total ernst, dass es besser sei, als Ärztin zu arbeiten. Ich habe meiner Freundin eine SOS-SMS geschrieben und sie hat mich dann aus diesem peinlichen und schrecklichen Date gerettet ...

WIENERIN Stimmen - Sag uns, was du denkst! Was bringt dich auf die Palme? Wofür bist du dankbar? Was lässt dich nicht kalt? Die WIENERIN sucht Community-AutorInnen, die ihre Gedanken mit anderen UserInnen teilen möchten. Alle Infos zu WIENERIN Stimmen gibt's hier.