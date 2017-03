Per E-Mail versenden

Gerade wenn Kinder im August oder September geboren sind, stehen viele Eltern vor der Wahl, sie ein Jahr früher oder später einzuschulen. Eine aktuelle Studie der Stanford University hat diesbezüglich eine neue Einsicht verschafft:

Späterer Schuleintritt sorgt für weniger Aufmerksamkeitsstörungen

Und zwar sollen Schüler und Schülerinnen, die ein Jahr später in die Schule eintreten, weniger Aufmerksamkeitsstörungen haben und seltener hyperaktiv sein. Die beiden Forscher Thomas Dee und Hans Henrik Sievertsen haben dafür das Verhalten von dänischen Kindern zwischen sieben und elf Jahren analysiert und die Ergebnisse mit dem jeweiligen Schulstart in Verbindung gebracht. Die Auswirkungen eines späteren Schulstarts haben sich dauerhaft positiv auf die Entwicklung der Kinder ausgewirkt, so die Forscher. Andere Faktoren wie das Gewicht wirken sich leider negativ auf die Benotung von Kindern aus, wie diese Studie herausgefunden hat.

Auswirkungen auf Studien- und Lebenserfolg

Und das sollte man auch gar nicht unterschätzen: Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität zählen zu den größten Hindernissen für Selbstkontrolle. Das kann sich langfristig auf Schul- und Studienerfolg und somit das ganze weitere Leben auswirken.

In dieser spezifischen Studie wurde kein Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und Schulstart gemessen, sondern nur die Konsequenzen auf die psychische Gesundheit. Andere Studien haben aber schon herausgefunden, dass Kinder mit niedrigen Aufmerksamkeitsspannen und hohen Hyperaktivitätsniveaus schlechter bei High School Assessment Tests abschneiden.

Kindergarten als erste Bildungseinrichtung

Für die Forscher gibt es eine klare Konklusio aus der Studie: Der Kindergarten ist keine verlängerte Spielzeit, sondern es ist die erste Bildungseinrichtung, in der auch evaluiert werden sollte, wann ein Kind bereit für die Schule ist.

