Wien bekommt einen Innenstadt IKEA! Im "Blauen Haus" am Westbahnhof werden wir uns in Zukunft zwischen BILLY, PAX und Köttbullar tummeln. Die Grünen freuen sich über den Öffi-IKEA, die Wiener Linien scherzen über Sofas in der U6 und wir fragen uns, wieviele Teelichter auf ein herkömmliches Lastenfahrrad passen (theoretisch). Wie das mit dem Möbelkauf in der Innenstadt im Detail wirklich aussehen soll, hat das schwedische Unternehmen jetzt verraten.

IKEA verrät Details zur Innenstadtfiliale

Ausschauen wird es im Innenstadt-IKEA wie gewohnt. Die Filiale wird das ganze Sortiment haben - zum „anschauen, ausprobieren, anfassen testen“. Kaufen kann man die Sachen natürlich auch, direkt mit nach Hause nehmen darf man aber nur Dinge, die sich problemlos in den Öffis oder mit dem Fahrrad transportieren lassen. Alle anderen Produkte werden geliefert.

Hier wird der neue IKEA einziehen

Wird der IKEA am Westbahnhof also mehr wie ein normales Möbelhaus und müssen wir uns auf Geduldsspiele statt Packerl-Tetris im Auto einstellen? IKEA verspricht jedenfalls eine zeitnahe Lieferung. Parallel zum Standort in der Innenstadt soll im 22. Bezirk ein großes Logistikzentrum entstehen, von dem aus die Kunden im Wiener Raum direkt, schnell und möglichst umweltfreundlich beliefert werden.

Eröffnungstermin gibt es (leider) noch keinen. Beide Projekte sind erst in der Planungsphase, wir werden uns wohl noch ein paar Jahre gedulden müssen.

