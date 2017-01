Eröffnung: Erstmals Zara Home Flagshipstore in Österreich

Am 10. Februar eröffnet der erste Zara Home Flagship Store Österreichs auf der Kärntnerstraße.

Erstmals Zara Home Flagshipstore in Österreich

Die Inditex-Gruppe eröffnet am 10. Februar erstmals einen Zara Home Flagship Store in Wien. Das Geschäft wird über 3 Etagen aufgeteilt 500 Quadratmeter goß sein und alle Kollektionen von Zara Home beinhalten, inklusive der Zara Home Kids Kollektionen.

Der Store wird dabei das für Zara typische innovative und trendige Design featuren. Die Architekten haben sich dabei an das historische Gebäude angepasst, bei dem außen nur das Zara Home Logo hinzugefügt wurde. Innen gibt es neutrale Täne, Kastanienholz und Marmorböden.

Wie in alle internationalen Zara Home Stores, wird es auch in Wien 2 Kollektionen im Jahr geben. Zwei Mal in der Woche werden neue Produkte geliefert.

Der Flagship Store ist die 5. Location in Österreich, wo man Zara Home Produkte kaufen kann. Insgesamt ist die Linie seit 2008 in Österreich erhältlich. Die trendigen Home-Teile kann man auf der Kärntner Straße 49 kaufen.