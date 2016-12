Wohntrend: Das sind, laut Pinterest, die Wohn- und Dekotrends für 2017

Bye Bye Minimalismus. So richten wir uns 2017 ein.

Die Inspirationsplattform Pinterest veröffentlichte kürzlich ihre "Pinterest 100 for 2017"-Liste. Darin werden 100 Trends vorgestellt, die 2017 unser Leben bestimmen werden.

Was das für unser Wohnreich bedeutet, haben wir uns genauer angesehen und die wichtigsten Wohn-Trends für 2017 herausgefiltert.

1. Wir werden noch mehr Cocktails trinken (und sie entsprechend servieren)

Laut Pinterest sind die Such-Anfragen nach Cocktailideen im letzten Sommer ordentlich angestiegen. Und damit auch die entsprechenden Ideen für passende Staumöglichkeiten.

Serviertische sind nicht nur ideale Spirituosen-Ablagen, sondern sehen auch noch unglaublich fotogen aus und werden im nächsten Jahr wohl immer öfter in Wohnungen zu finden sein.

2. Wir werden uns kuschelig einrichten

Die Zeiten des kühlen Minimalismus sind vorbei, sagt Pinterest. Stattdessen wird nächstes Jahr wieder mehr Fokus auf warme Farben und Holzelemente gelegt.

3. Farmhousechic löst skandinavische Trends ab

Zum Holztrend passt der "Farmhousechic" ideal dazu. Warme Brauntöne, schicke Körbchen und amerikanische Einflüsse bestimmen unser Eigenheim im kommenden Jahr.

4. Es wird grün

Seit September stiegen die Anfragen für Indoor-Pflanzenideen um 260 Prozent an, so Pinterest. Gut möglich, dass wir im nächsten Jahr also wieder unseren grünen Daumen entdecken.

5. Wir werden zu Täuschungskünstlern

Täuschend echte Mustertapeten verleihen 2017 unseren Wohnungen ein ganz eigenes und besonderes Luxus-Flair.

6. Blau ist das neue Schwarz

Zur Verabschiedung vom Minimalismus zählt auch, dass wir uns neuen Farben zuwenden. Schwarz wird als treibendes Einrichtungselement erst einmal eine Pause machen - stattdessen übernehmen weiche Navy-Töne unser Wohnreich.

7. Wir bauen uns einen Rückzugsort

Kreative Ideen für Rückzugmöglichkeiten in der eigenen Wohnung sind gefragter denn je.

Das gilt besonders für die Einrichtung von Kinderzimmern: Interieur, das von der Natur inspiriert ist, liegt laut Pinterest voll im Trend.

Lust auf Trends, Girlpower und jede Menge Inspiration? Folgt uns auf Pinterest!