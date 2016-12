Schon mal etwas von "Hatchimals" gehört? Nein? Dann wird es aber Zeit!

Denn die interaktiven "Plüschtiere" sind derzeit der absolute Renner in Nordamerika - und bringen Eltern kollektiv zur Verzweiflung.

Auch bei heimischen Spielwarenhändlern ist das Plüschtier längst ausverkauft.

Bei dem Spielzeug des kanadischen Herstellers "Spin Master" handelt es sich um vogelartige Plüschtiere, die aus einem Ei schlüpfen und sprechen lernen.

Für den Preis von 70€ verspricht der Hersteller Kindern einen "unwiederholbaren Moment" mit den Tieren. Kinder seien der "Schlüssel für die Magie des Spiels", so der Hersteller in der Beschreibung.

Nur wenige Monate nach dem Launch im Oktober ist ein riesiger Hype rund um die Kuscheltiere entstanden, wie orf.at berichtet. Bei Spielwarenhändlern und in Online-Shops sind alle Bestände restlos ausverkauft - der Hersteller kommt mit den Lieferungen nicht nach und kann erst nach Weihnachten wieder neue Ware anliefern.

Das sorgt auf Ebay und anderen Online-Plattformen für steigende Preise. Auf Amazon lässt sich das "Hatchimal" etwa erst ab 140€, also den doppelten Preis, erwerben.

Auf der Jagd nach verbliebenen Restbeständen versuchen Fans und verzweifelte Eltern in diversen Foren oder Social Media Kanälen in Erfahrung zu bringen, wo das Spielzeug noch zu kaufen ist.

Eine verzweifelte Mutter beschreibt auf YouTube den Wahnsinn rund um die Hatchimal-Suche. Auch sie kann den Hype nicht nachvollziehen und ärgert sich über skrupellose Anbieter im Internet, die die Spielzeuge zu überteuerten Preisen versteigern.

