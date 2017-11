Obwohl Alkohol in Kübeln an vielen Stränden des südostasiatischen Landes (leider) dazu gehört, ist Werbung für alkoholische Getränke in Thailand gesetzlich verboten. Und das Posten eines Fotos von einem Bier am Strand auf Instagram oder Facebook kann als Werbung ausgelegt werden.

Strafe von über 1.000 Euro für Postings

Das Verbot beruht auf der Vorgabe des Buddhismus, sich von Rauschmitteln fernzuhalten. Trotz des Rufs als Partystadt müssen Bars und Clubs um 24 Uhr schließen, an bestimmten Feiertagen darf gar kein Alkohol verkauft werden und Namen oder Logos von Produkten dürfen nicht gezeigt werden.

Nun hat die thailändische Polizei angekündigt, auch Social Media diesbezüglich stärker zu kontrollieren - und das betrifft nicht nur Einheimische, sondern auch Touristinnen. Das heißt: Wer ein Selfie von sich mit einem Drink oder Bier am Pool oder beim Ausgehen veröffentlicht, kann dafür eine Strafe von 50.000 Baht, umgerechnet etwa 1.300 Euro, aufgebrummt bekommen, weil er oder sie damit indirekt das Trinken von Alkohol bewirbt.