Nicht ganz so schnell wie Jules Verne, dafür aber umso komfortabler. Diese Weltreise hat die Reiseleist in uns geweckt!

Eine Weltreise - davon träumen viele von uns. Doch bei den meisten scheitert der Traum nicht nur an fehlenden finanziellen Mitteln, sondern auch am erheblichen Organisationsaufwand, der durch ein solches Vorhaben entsteht.

Doch das Kreuzfahrtunternehmen MSC macht nun (fast) all unseren Ausreden einen Strich durch die Rechnung. Denn so einfach und unkompliziert wie bei dieser Reise war Weltreisen wohl noch nie: In vier Monaten möchte MSC seine Gäste gemütlich um die ganze Welt schippern - und dabei sechs Kontinente ansteuern.

4-Month Cruise This insane 4-month cruise goes to 32 countries on 6 continents: thrl.st/2neyMGy Posted by Thrillist on Samstag, 11. März 2017

49 Destinationen in 119 Tagen

Die MSC Magnifica sticht ab Anfang 2019 erstmals in See und bringt ihre Passagiere 119 Tage lang um die ganze Welt. Ausgangspunkt der Reise ist Genua, von dort aus werden insgesamt 49 Orte in 32 Ländern angefahren. Darunter die Virgin Islands (U.S.), Puerto Rico, Hawaii, Tahiti, Samoa, Tonga, Australien, Singapore, Maldiven, Oman oder Jordanien- um nur einige zu nennen.

Günstig ist der Spaß trotzdem nicht - auch, wenn man sich im Vergleich zur "großen" Weltreise wohl trotzdem einiges an Zeit, Nerven und Ausgaben spart. Laut Angaben von MSC sind die günstigsten Zimmer bereits ab €12,000 buchbar (mehr dazu hier). Das Angebot scheint jedenfalls gut anzukommen - der Anbieter freut sich schon seit März über großen Zuspruch potenzieller Mitreisender.

Wir fangen dann schon einmal zum Sparen an!