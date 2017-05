Fernbeziehungen sind hart. Und sie sind vor allem harte Arbeit. Viele Paare, die getrennt voneinander leben, tun ihr Möglichstes, um sich näher zu kommen. Rebecca Siegel und Dan Gold haben dafür eine sehr kreative Lösung gefunden.

Die beiden reisen getrennt voneinander, fügen dann aber ihre wunderschönen, aber auch herzzerreißenden Reisefotos in Instagram-Collagen wieder zusammen. Das Ergebnis begeistert derzeit Tausende im Netz.

Rebecca lebt in New York, ihr Freund Dan reist gerade um die Welt. Am Ende setzen sie jedoch ihre Bilder so zusammen, dass es so aussieht, als wären sie gemeinsam unterwegs gewesen. Diese beiden sind sicherlich ein Vorzeigebeispiel dafür, wie man witzig und kreativ mit einer Fernbeziehung umgehen kann.

Hier sind sie "gemeinsam" in New York und London:

Hier erkunden sie Island und Südafrika:

Auf diesem Foto "treffen" sie sich in Portugal und Spanien:

Half + half = whole (Portugal & Spain)! #halfhalftravel . . . . . . . . #goals #travelers #travel #worldtravel #explore #adventure #ldr #backpackers #travellers #camera #remote #nomad #backpacking #backpacking #backpackers #trip #vacation #together #photo #mountains #longdistance #wanderlust #reunited #europe #wanderlust Ein Beitrag geteilt von becca & dan | halfhalftravel (@halfhalftravel) am 15. Nov 2016 um 4:10 Uhr

Valencia und New York passen gut zusammen:

Wunderschöne Aufnahmen aus Marokko und Südafrika:

Ganz "nah" in Island und New York:

✋️: Iceland 🇮🇸 + New York 🇺🇸 #halfhalftravel . . . . . . . . . . #travel #travelgram #traveller #traveler #travelling #traveling #travelcouple #ldr #longdistance #backpacker #backpacking #world #worldtravel #nyc #travelphoto #travelphotography #instatravel #explore #adventure #trip #wander #wanderlust #couple #goals #blog #remoteyear #iceland #boyfriend #girlfriend Ein Beitrag geteilt von becca & dan | halfhalftravel (@halfhalftravel) am 10. Mär 2017 um 6:51 Uhr

Eine "Umarmung" in Spanien und Kolumbien:

