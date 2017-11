Bild: (c) Getty Images (Brenda Chase)

Es sind Neuigkeiten, die wohl alle 90ies-Kids vom Hocker reißen werden: angeblich sollen die "Spice Girls" 2018 ein neues Album herausbringen. Wie der "Musikexpress" berichtet, soll es Gerüchte über eine Reunion geben, diesmal sogar mit Victoria Beckham alias Posh Spice!

Bereits 2016 war davon die Rede, damals aber sagte Victoria Beckham, sie sei zu beschäftigt.

Nun aber soll auch sie dabei sein: eine anonyme Quelle sagte gegenüber der britischen Zeitung "The Sun": "Die fünf befinden sich in geheimen Gesprächen seit dem Sommer und sie sind alle einverstanden mit einer Reunion im Jahr 2018." Außerdem sagte diese Quelle: "Sie werden gemeinsam an mehreren Projekten arbeiten, die auch ein Album und ein TV-Special inkludieren."

Die Kult-Band "Spice Girls" wurde 1994, hat drei Alben veröffentlicht und löste sich im Jahr 2000 wieder auf. Mit Hits wie "Wannabe" verbreiten sie auch heute noch jede Menge Girlpower.