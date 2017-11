Per E-Mail versenden

Stars Hollow kommt zurück! Oder es ist zumindest sehr wahrscheinlich, wie die Gilmore-Girls-Macheirn Amy Sherman-Palladino vor wenigen Tagen in einem Interview mit Radio Times sagte.

Eine weitere Revival-Staffel sei durchaus möglich, sagte Sherman-Palladino. Definitiv ist das Ganze zwar nicht, aber die Macherin hat ein paar Hinweise darauf gegeben - und Fans weltweit rasten gerade aus.

Wie jeder gute Fan weiß, ist die Revival-Staffel auf dem Streamingdienst Netflix gelaufen. Doch derzeit hat Sherman-Palladino einen Vertrag mit Amazon - ihre nächste Serie The Marvelous Mrs. Maisel wird dort am 29. November Premiere feiern.

Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass ein gewisser Vaterschafts-Cliffhanger aufgelöst werden könnte. In besagtem Interview sagte die Serienerfinderin: "Wir haben eine kleine Nische für uns mit Amazon abgesteckt". "Wenn wir es jemals machen wollen, wenn die Mädls und ich zusammenkommen und wir ein Konzept haben, das funktioniert, dann haben wir die Freiheit, es zu tun."

Kommt tatsächlich eine neue Staffel?

Wie bereits TVLine berichtete, haben Sherman-Palladino und ihr Mann eine Vertragsklausel mit Amazon, die ihnen erlaubt, mehrere Staffeln der Gilmore Girls zu produzieren. Das heißt: das Revival dürfte auf Netflix bleiben, wo man ja bereits Interesse an einer Fortsetzung bekundet hat.

Und warum sollte man sich extra so eine Klausel in den Vertrag schreiben lassen, wenn man kein Interesse an einer neuen Staffel hat? Das ist eine Frage, die Fans weltweit derzeit weiterhoffen lässt.

Laut Radio Times gingen die Hauptdarstellerinnen gemeinsam mit der Macherin kürzlich auf ein Mittagessen. Das Revival gemeinsam zu machen, habe sie alle näher zusammengebracht, so Sherman-Palladino. Über eine mögliche neue Staffel sagte sie: "Es müsste einfach unter den richtigen Bedingungen passieren. Dass wir alle in der gleichen betrunkenen Stimmung sind, um Stars Hollow wieder zu kreieren." Dazu können wir nur sagen: gebt ihnen Wein!