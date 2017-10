Educasts: 5 Podcasts, die uns (ganz nebenbei) schlauer machen

Bild: (C) Shutterstock

Per E-Mail versenden

Zwischendurch was Neues lernen, seinen Horizont erweitern oder einfach die Zeit mit interessanten Gedanken füllen? Der Podcast hat sich in den letzten Jahren ein bisschen zur Gehirnnahrung für unterwegs entwickelt, denn zwischen Tausenden Stunden mit Alltagsgeplauder gibt es immer mehr zu entdecken, das echte Erkenntnisse bringt. Hier 5 Educast, die uns ganz nebenbei etwas schlauer machen:

1. BBC Podcasts

Wenn es um intelligente Nahrung für die Ohren geht, führt kein Weg an den Podcasts der BBC vorbei. Die Channels reichen von Kids über Factual, Documentaries, Religion & Ethics oder Sport. Und wer Fremdsprachen lernen will, sollte auf Learning klicken! www.bbc.co.uk/podcasts

2. Zeit Online Podcasts

Die Auswahl bei Zeit Online ist nicht ganz so groß, dafür aber sehr aktuell. Beim „Nachrichtenpodcast“ werden nicht nur News vorgelesen, sondern auch Hintergründe erklärt und tiefer in aktuelle Debatten hineingeschaut. In der Serie „Ist das normal?“ wird über Sex gesprochen und bei „Was jetzt?“ gesellschaftliche Probleme diskutiert. www.zeit.de/podcasts

3. Resonator

Wer es etwas akademischer mag, ist beim Wissenschafts-Podcast Resonator gut aufgehoben. Hier wird z.B. von aktiven ForscherInnen erklärt wie unser Gehirn funktioniert. www.resonator-podcast.de

4. Hoaxilla

Ganz andere Aufklärung bringt der Podcast Hoaxilla, bei dem ein Ehepaar Verschwörungstheorien und urbane Legenden und Fake News kritisch durchleuchtet. www.hoaxilla.com

5. TED Podcast

Interessante Menschen, die in relativ kurzer Zeit von ihren Erkenntnissen aus allen möglichen Bereichen berichten – das ist schon länger das Erfolgsrezept der Ted Talks. Ein bisschen Inspiration für Zwischendurch kann nie schaden. https://www.ted.com/read/ted-podcasts