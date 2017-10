Christian Grey: Neuer "Fifty Shades of Grey"-Roman kommt im November

"Darker: Fifty Shades Darker As Told By Christian" heißt die Fortsetzung der Roman-Reihe.

Mit diesem Instagram-Posting hat die Bestseller-Autorin E.L. James die Welt der Fifty-Shades-Fans gerade auf den Kopf gestellt: Sie kündigte an, dass der neue Teil der erfolgreichen Roman-Reihe am 28. November erscheinen wird (auf Englisch natürlich).

Was die LeserInnen erwartet? Eine Reise in die düstere Gedankenwelt von Christian Grey - denn "Darker: Fifty Shades Darker As Told By Christian" wird aus seiner Perspektive erzählt. Darker wird sich unter anderem auch mit der Vergangenheit von Christian Grey auseinandersetzen und seine schmerzhaften Erinnerungen ans Licht bringen.

Hello all. I'm delighted to let you know that Darker: Fifty Shades Darker as told by Christian will be published in the US and UK on 28th November 2017. Other territories to follow. I do hope you enjoy it. Much love. #FiftyShades #Darker #ChristianGrey 💄 Ein Beitrag geteilt von E L James (@erikaljames) am 10. Okt 2017 um 6:00 Uhr

Die englische Variante erscheint am 28. November 2017, auf die deutsche müssen wir wohl noch länger warten.