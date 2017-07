Pierre Rütz hat eine wunderschöne Serie an Zeichnungen kurviger Frauen auf Instagram veröffentlicht und feiert die Schönheit in allen Formen.

Der Animateur Pierre Rütz zeichnet Sketches von Frauen. Von normalen Frauen. Frauen mit Hintern und Dellen in ihren Oberschenkeln, Frauen mit speckigen Oberarmen und Bauchfalten. Viele dieser Frauen kennt man, es sind Namen, die oft im Zusammenhang mit Body-Positivity fallen. Und sie sind wunderschön in Szene gesetzt.

In einem Interview mit Brit + Co sagt der Künstler und Vater zweier Töchter, er möchte die Schönheit der Frauenkörper in „anderen Größen und Formen“ zeigen, die man seltener in Fernsehen und Magazinen sehen kann. Er will, dass seine Töchter sich nie für ihre Körper schämen:

„Meine Töchter sind noch ein bisschen zu klein, um sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Aber ich hoffe, dass ich ihnen mit diesen Zeichnungen helfen kann, Selbstvertrauen zu haben – egal, mit welcher „Form“ sie aufwachsen.“

Wir haben ein paar Lieblingsbilder ausgewählt:

Curvy Wonder Woman

Danielle Brooks aus Orange is the New Black

Plus Size Model Lucija Lugomer

Model und Brand Ambassador Iskra Lawrence

Plus Size Model Erin Grady

