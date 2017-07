Wir schicken euch zur Bread & Butter by Zalando nach Berlin!

Es ist DAS Festival of Style and Culture mit Auftritten von Bilderbuch, Elyas M'Barek oder Vivienne Westwood uvm. Das beste daran: Wir schicken euch zu dem Mega-Event nach Berlin! - WERBUNG -

Die zweite Bread & Butter by Zalando (B&&B) findet vom 1.-3. September 2017 in der Arena Berlin statt und verkündet ab sofort die ersten Programm Must-Sees. Unter dem Motto ‘BOLD’ präsentiert das Festival of Style and Culture die spannendsten Neuheiten aus den Bereichen Fashion, Musik und Food.

Konzert von Bilderbuch, Talk mit Elyas M'Barek - ihr seid dabei

Dabei erwartet die Besucher gleich eine ganze Mixtur aus Highlights. Da wäre etwa die Küche des Hawker Chan-Restaurants aus Singapur, dass dank Chan Hong Meng, dem ersten Street-Food-Koch mit Michelin Stern, traumhafte Gerichte auf den Tisch zaubert. Außerdem im Angebot: die fabelhaften Waffeln von Feiner Herr aus Berlin, Subus Shushi Burritos und die valencianischen Gerichte des renommierten Sternekochs Iago Castrillión.

Auch die ersten Programm-Highlights sickerten bereits durch: Mit Bilderbuch wird die derzeit wohl angesagteste Band für ordentlich Rambazamba sorgen, Inspiration liefern die Gespräche mit Gästen wie Vivienne Westwood oder Schauspieler Elyas M'Barek. In Sachen Fashion wird etwa die Haute Couture Show von Victor&Rolf die neuesten Trends liefern.

Wir schicken euch gemeinsam mit Zalando zur Bread & Butter! Wir verlosen insgesamt 2 Packages für dich plus eine Begleitperson:

• 3 Übernachtungen (Freitag, 1. September bis Montag, 4. September) im Doppelzimmer mit Frühstück



• 2 Wochenend-Tickets für die B&&B



• Hin- und Rückflug für 2 Personen nach/von Berlin

Teilnahmeschluss ist der 5. August, 12.00 Uhr!