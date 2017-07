Wow: Dieses Adele-Cover zeigt, wie kraftvoll die Stimme Chester Benningtons war

Am Donnerstagmorgen in der vergangenen Woche wurde der Linkin Park-Sänger Chester Bennington in seinem Haus in der Nähe von Los Angeles tot aufgefunden. Er hatte sich das Leben genommen.

Weltweit wurde über seinen Tod berichtet, Millionen Fans sind schockiert. Jetzt werden die schönsten Auftritte des erfolgreichen Musikers im Netz geteilt. Darunter: ein Video, auf dem er den Song "Rolling In the Deep" von Adele singt.

Das Besondere an diesem Video: hier wird noch einmal deutlich, wie besonders und wunderschön Benningtons Stimme war. Kraftvoll, aber gleichzeitig voller Gefühl - genau das liebten seine Fans an ihm.

Hier könnt ihr euch das berührende Video ansehen: