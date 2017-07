Die Internet-Gemeinde hatte ja schon ein paar Vorschläge, wer den Aladdin in der Neuverfilmung des Disney-Klassikers spielen sollte. Doch Disney ließ sich Zeit bei der Besetzung der Rollen, die nun seit Samstag offiziell ist.

Zuvor wurde aber lange gerätselt, wer die märchenhafte Rolle des Disney-Prinzen Aladdin und der Prinzessin Jasmin übernehmen soll.

HOW ARE DISNEY STRUGGLING TO FIND AN ALADDIN WHEN THIS BEAUTIFUL MAN EXISTS #Aladdin #DevPatel pic.twitter.com/kE8imN0wV0