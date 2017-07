Zwanzig Jahre nach den "Sex and the City"-Kolumnen sieht die Autorin die glorifizierte Beziehung ihres Liebespaars ein bisschen anders.

"Sex and the City"-Autorin Candace Bushnell bezweifelt Happy End für Carrie und Big

Vor 20 Jahren wurde die Kolumne veröffentlicht, auf der unsere liebste 90er Serie basiert: Sex and the City! Autorin Candace Bushnell hat zu diesem Anlass dem Guardian ein Interview gegeben, in dem sie unter anderem über Feminismus ("in den 80ern war jede, die ich kannte, Feministin!"), Tinder ("so unromantisch!") und Donald Trump ("so polarisierend!") spricht. So nebenbei hat sie auch noch ein interessantes Detail offenbart!





Auf die Frage, ob die Happy Endings der Serie und der nachfolgenden Kinofilme die ursprünglichen Werte verraten hätten, sagt Bushnell:





„Nunja, ich denke, im echten Leben wären Carrie und Big nicht zusammengekommen. Aber am Ende war die Serie so groß. Die Zuseher haben intensiv mitgelebt, es war ein bisschen wie Mr. Darcy und Elizabeth Bennet (das Liebespaar aus Jane Austens Klassiker „Stolz und Vorurteil“, Anm.). Sie waren Ikonen, ein Vorbild und Frauen haben sich total damit identifiziert. Sie haben Dinge gesagt wie 'Ich habe meinen Mr. Big gefunden' oder 'Ich habe mich gerade von meinem Mr. Big' getrennt. Es wurde Teil der Alltagssprache. Wenn man eine Serie macht, dann ist das Business und nicht Kunst. Damals haben wir es für die Zuschauer gemacht und nicht darüber nachgedacht, was für einen Einfluss das zehn Jahre später haben würde.“

Sex, the City and Politics!



Einen der Kritikpunkte an Sex and the City hat Bushnell auch noch gerade gebogen: die unpolitische Haltung der Vier.



„Ich denke, die Charaktere wären [heute] politischer. Miranda würde wahrscheinlich für Menschenrechte demonstrieren und die Serie selbst würde in viel größerem Ausmaß mit den politischen Gegebenheiten umgehen. Damals 1998 war alles im Aufschwung – der Immobilienmarkt, der Aktienmarkt. Ich denke, die Leute haben sich weniger Sorgen gemacht. Bis 9/11 war es eine ziemlich sorglose Zeit im Vergleich zu jetzt."





Wir finden, mit soviel Einsicht wäre eine Neuadaption auch mal eine Überlegung wert. Hallo, Hollywood? Wir hätten da ja sogar schon mal ein paar weitere Anregungen gehabt...

