Wir kennen Rebel Wilson als 'Fat Amy' in Pitch Perfect. Obwohl sie Kritiker wie Publikum überzeugen konnte, fallen all ihre bisherigen Rollen in die Kategorie „die lustige, dicke Frau in der Nebenrolle." Bis jetzt! Rebel hat gerade ihre Plus-Size Kollektion Rebel Wilson X Angels vorgestellt und dabei verraten, dass sie die Hauptrolle in einer neuen romantischen Komödie spielen wird!



„Nächste Woche beginnen die Dreharbeiten in New York City. Der Film heißt 'Isn't It Romantic'. Es ist eine romantische Komödie und ausnahmsweise ist das Plus-Size-Mädchen die Hauptfigur und nicht die lustige Freundin.“

via GIPHY

"Eine sehr, sehr gute Botschaft!"

„Ich darf die Hauptrolle spielen und Liam Hemsworth küssen – und andere, schöne Männer! - das ist eine sehr, sehr gute Botschaft.“

Rebel spielt eine zynische Frau, die nicht an die Liebe glaubt und eines Morgens in einer romantischen Komödie aufwacht, wie Variety berichtet. Neben Liam Hemsworth ist auch Adam Devine (ebenfalls bekannt aus Pitch Perfect) im Cast dabei. Der Film wird am Valentinstag 2019 in die Kinos kommen.

Schön, dass eine Frau jenseits des Hollywood-Körperideals die begehrenswert Frau ist – und dabei nicht von Gwyneth Paltrow in einem Fat Suit gespielt wird.