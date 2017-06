Nach den "Gilmore Girls", "Will & Grace" und "Twin Peaks" wäre es eigentlich an der Zeit eine weitere unserer absoluten Lieblingsserien von damals wieder aufleben zu lassen: "O.C., California"!

Wer würde Seth nicht gerne im echten Erwachsenenleben sehen? Oder wissen, was aus Summer wurde? Und genau die - also Rachel Bilson - hat sich jetzt für ein Revival ausgesprochen. "Ich bin immer offen für sowas. Allerdings weiß ich nicht, wie es aussehen würde, jetzt wo unsere Figuren alt sind. Wir sind damals mit Skateboards am Pier entlanggefahren", erklärte die Schauspielerin im Interview mit "E! News". "Aber es wäre schön, alle wiederzusehen."

via GIPHY

Neben Bilson alias Summer Roberts, waren Ben McKenzie als Ryan Atwood und Adam Brody als Seth Cohen im Teenie-Drama zu sehen. Mischa Barton spielte in drei Staffeln Marissa Cooper, sie starb jedoch den Serientod.

Haben Seth und Summer Kinder?

Bilson selbst kann sich jedoch kaum daran erinnern, was eigentlich mit Summer passiert ist. "Es ist so lange her. Ich bin sicher, sie und Seth haben Kinder. Aber ich weiß es nicht. Sie ist wahrscheinlich am Strand", scherzte sie im Interview. Der Drehbuchautor Josh Schwartz sagte vergangenes Jahr in einem Interview, dass er Summer und Seth sicher verheiratet hätte. Und wenn ihr euch an das Ende der Serie erinnern könnt: man hat einen Hinweis auf die Hochzeit gesehen.

via GIPHY

Doch trotz ihres Enthusiasmus für ein Revival, gab die Schauspielerin zu, dass sie ihre Co-Stars nicht mehr so oft sieht. "Ich habe sie schon sehr lange nicht gesehen", sagte sie. "Jeder wird erwachsen". Heute ist sie mit dem "Star Wars"-Schauspieler Hayden Christensen zusammen, mit dem sie eine Tochter hat. Adam Brody hat hat 2014 "Gossip Girl"-Star Leighton Meester geheiratet, auch sie haben eine gemeinsame Tochter.

Eine Fortsetzung wünschen wir uns dennoch! Die Serie ist immerhin schon vor 10 Jahren (!) zu Ende gegangen. Sonst erfahren wir wohl nie, was aus Seth, Summer, Ryan, Sandy, Kirsten und Julie Cooper geworden ist... Heißt es bald wieder "California, here we come.."? Wir dürfen jedenfalls weiterhoffen.