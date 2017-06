Viral: Die Reaktionen dieser Mädchen zeigen, warum "Wonder Woman" so wichtig ist

Die Reaktionen dieser Mädchen zeigen, warum "Wonder Woman" so wichtig ist

Sogar Kindergartenkinder erkennen, wie revolutionär der Film "Wonder Woman" ist. (Wer ihn noch nicht gesehen hat, kann sich hier unsere Rezension durchlesen.)

Am Sonntag hat die Regisseurin Patty Jenkins den Screenshot einer Liste von Dingen gepostet, die einer Kindergartenpädagogin seit der Ausstrahlung des Filmes in den Kinos bei ihren Kindern in der Gruppe aufgefallen sind.

"Ich arbeite in einem Kindergarten und das sind ein paar süße Dinge, die seit Wonder Woman bei uns passiert sind", schrieb die Frau. Die Liste mit 11 Punkten wurde seitdem tausendfach retweetet - auch von der Hauptdarstellerin Gal Gadot.

My producer just sent me this... ABSOLUTELY INCREDIBLE! This makes every hard day worth it. Thank you to whomever wrote it!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/3DzIaMueIh — Patty Jenkins (@PattyJenks) 11. Juni 2017

"Es gibt ein Mädchen, das sich weigert zuzuhören, bevor du sie nicht Wonder Woman nennst", steht da zum Beispiel. Oder: "Ein Junge hat eine Süßigkeitenverpackung auf den Boden geschmissen und ein 5-jähriges Mädchen hat geschrien: VERSCHMUTZE NICHT DIE UMWELT, DU IDIOT. DAS IST DER GRUND, WARUM ES KEINE MÄNNER AUF THEMISKYRE GIBT!" Ein anderes Mädchen sagte: "Wenn ich erwachsen bin, will auch so viele Sprachen sprechen können wie Diana."

Wir brauchen mehr Filme wie "Wonder Woman"

Die Person, die die Liste gepostet hat, schrieb auch dazu: "Das ist eine freundliche Erinnerung daran, dass dieser Film die Art, wie sich Buben und Mädchen sehen, in einer Woche komplett verändert hat. Stellt euch vor, was die nächste Generation erreichen wird, wenn es mehr Filme wie Wonder Woman gibt."

Die Regisseurin kommentiert die Liste so: "Jeder Tag harte Arbeit hat sich ausgezahlt." Wer den Film bereits gesehen hat, wird dem sicher voll und ganz zustimmen.