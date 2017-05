Im Juli 2018, zehn Jahre nach dem überaus erfolgreichen ersten Teil, soll also "Mamma Mia! Here We Go Again" in die den Kinos anlaufen - ziemlich lange, wenn man bedenkt, dass Teil 1 sagenhafte 610 Millionen US-Dollar einspielte und Vorbild für ein ebenso erfolgreiches Musical war!

Die wichtigste Nachricht: Der komplette Cast ist wieder mit dabei! Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard, Julie Walters und Christine Baranski werden auch in Teil 2 die besten ABBA-Hits schmettern.

Über die Handlung ist noch nichts bekannt, sie soll aber wiederum auf einer griechischen Insel spielen.

Wir können es kaum mehr erwarten!

