"Jede Legende hat ihren Anfang" - mit diesen Worten beginnt der Trailer mit ersten Szene aus "Young Sheldon". Das Spin-Off von "Big Bang Theory" wird sich mit der Kindheit des eigentlichen Stars der Show, Super-Nerd Sheldon Cooper (gespielt von Jim Parsons) beschäftigen, und spielt im Jahr 1989. Sheldon ist neun Jahre alt und lebt mit seiner religiösen Mutter und seinem alkoholkranken Vater in Texas.

Meet #YoungSheldon: Scientific genius, high school student, nine-year-old boy. Watch a preview of the new comedy coming to CBS this fall! pic.twitter.com/ToFe8B7pNU