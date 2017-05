Video: Der Trailer zur 2. Staffel von „Tote Mädchen lügen nicht“ ist da

Per E-Mail versenden

Der Selbstmord der jungen Hannah Baker lähmt eine ganze Schule - das ist die Handlung der ersten Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" ("13 Reasons Why").

Die erfolgreiche Serie bekommt jetzt offiziell eine Fortsetzung. Das hat Sängerin und „Tote Mädchen lügen nicht“-Produzentin Selena Gomez nun bestätigt.

Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming. Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am 7. Mai 2017 um 8:00 Uhr

Auf Instagram postete Selena den ersten Mini-Trailer zur neuen Staffel. Wer von den SchauspielerInnen der ersten Staffel dabei sein wird, ist noch unklar. Doch wir wissen jetzt schon: der Schauplatz bleibt der gleiche. Und Hannah Baker wird weiterhin im Mittelpunkt stehen. Brian Yorkey, ein Drehbuchautor, sagt: "Hannahs Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie ist ein integraler Bestandteil der nächsten Staffel, und weiterhin im Zentrum."

„Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming", schreibt Selena - und wir können es kaum erwarten!

Österreichweite Krisennotrufnummern - Hilfe in Lebenskrisen von 0–24 Uhr Tel.: 142 (Mo–So 0–24 Uhr), kostenlos vom Festnetz und allen Handyanbietern Gesprächsunterstützung in Krisen, bei Problemen, zur Entlastung

www.telefonseelsorge.at

Video: Tipps für mehr Glücksgefühle