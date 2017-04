Disney's eisiger Filmerfolg rund um die Prinzessinnen Elsa und Anna geht in die Verlängerung: Disney hat bekannt gegeben, wann der zweite Teil in die Kinos kommen wird.

Elsa, Anna & Co.

Per E-Mail versenden

Nachdem Schauspielerin Kristen Bell (sprach im englischen Original die Rolle der Elsa) im vergangenen Monat verraten hatte, dass es eine Fortsetzung geben wird, hat Disney selbst nun verkündet, dass "Frozen 2" am 29. November 2019 in die Kinos kommen wird.

Frozen 2 is coming to theaters November 27, 2019! pic.twitter.com/iW4JR2RSfm — Disney Animation (@DisneyAnimation) 25. April 2017

Ja, das sind über zwei Jahre, aber bis dahin können wir uns ja mit dem inbrünstigen Schmettern des Filmhits "Let It Go" die Zeit vertreiben:

Über den Inhalt des zweiten Teils ist noch nichts bekannt, wobei schon Ende vergangenen Jahres spekuliert wurde, ob Elsa im zweiten Teil lesbisch sein könnte - zum Bericht.

VIDEO: Christine Nöstlinger über Frauen und Feminismus