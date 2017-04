XOXO: Das denkt Blake Lively über eine "Gossip Girl"-Reunion

"Gossip Girl"-Fans, aufgepasst: Es könnte bald die Reunion geben, auf die wir schon so lange gewartet haben! In einem Interview mit dem Magazin "Variety" sprach Schauspielerin Blake Lively ("Serena van der Woodsen") über ein mögliches Comeback der Kult-Serie.

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, dass der Streaming-Dienst Netflix ein Reboot von "Gossip Girl" machen könnte, antwortete die Schauspielerin: "Das weiß ich nicht, aber warum nicht?"

Können wir bald wieder "XOXO" im Fernsehen hören?

„Es kommt etwas darauf an. Würde ich noch einmal sieben Jahre für die Show drehen? Nein, weil es wirklich harte Arbeit wäre und ich hab meine zwei Töchter und möchte nicht so viel von ihnen getrennt sein. Aber ich habe auch gelernt, dass man niemals nie sagen sollte.“

Und weiter: „Ich halte zwar Ausschau nach etwas, was ich noch nie gemacht habe, statt etwas, was ich schon gemacht habe. Aber würde ich es machen? Wer weiß, falls die Story gut wäre und Sinn ergibt. Wir hatten so viel Spaß beim Dreh und in der Zeit, in der wir in New York gelebt haben.“

Liebe Blake, das verstehen wir gut, denn wir hätten auch sehr viel Spaß mit einer neuen Staffel...

