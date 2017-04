Bild: (c) COPYRIGHT 2014. ALL RIGHTS RESERVED, Stocksnap

Serienmacherin Shonda Rhimes ("Private Pratice", "Scandal" & "How to Get Away With Murder") zählt zu den erfolgreichsten amerikanischen Serienautorinnen der letzten Jahre. Mit "Grey's Anatomy" gelang ihr vor über zehn Jahren der Durchbruch und auch heute noch erfreut sich die Ärzteserie großer Beliebtheit weltweit.

Doch auch große Serienmacherinnen machen manchmal Fehler. In einem Interview mit Entertainment Weekly gestand sie, dass sie es bereut, einen Charakter aus "Grey's Anatomy" in den Serientod geschickt zu haben.

Die Figur Dylan Young (gespielt von Kyle Chandler, bekannt aus "Bloodline", "Wolf of Wall Street", "Manchester By The Sea" ) war als Bombenexperte in der zweiten und dritten Staffel zu sehen und startete nach seinem Auftritt in der Ärzteserie seine große Film-Karriere. Rhimes erzählt, dass Chandler die Autorin sogar angebettelt hatte, ihn in der Serie doch nicht sterben zu lassen.

"Er hat mir Ideen gepitcht, um Dylan, seinen Charakter, doch nicht explodieren zu lassen. (...) Ich zeigte ihm daraufhin die Stelle im Skript, in der 'Dylan explodiert.' stand. Das war alles, was dort stand. Er wurde geschrieben, um zu explodieren", gibt Rhimes nüchtern zu.

Hier den Serientod nachsehen:

Nun bereut sie, dass sie den Schauspieler so früh hat sterben lassen. Wenn sie nur gewusst hätte, dass es sich um Chandler gehandelt hätte, hätte sie heute anders entschieden. "Ich wollte Chandler wirklich nicht explodieren lassen."

Auch Ellen Pompeo (Meredith Grey) sieht das ähnlich: "Ich kann mich erinnern, dass Kyle Chandler unglaublich war. (...) Es hat mich nicht gewundert, dass seine Karriere danach so durch die Decke ging.".

Chandler wird sich heute wohl nicht mehr über seinen tragischen Serientod ärgern. Denn der 51-Jährige ist seither in der Film- und Tv-Branche heiß begehrt.

Video: Ellen Pompeo wehrt sich gegen böse Nanny-Kommentare