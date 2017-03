Netflix : Diese Filme und Serien kommen im April auf Netflix Österreich

Per E-Mail versenden

Vermutlich hat Gilmore Girls euch ohnehin schon überzeugt, aber spätestens jetzt ist wohl der Zeitpunkt gekommen, um ein Netflix-Abo abzuschließen. Die neuen Filme und Serien, die im April nämlich verfügbar sein werden, werden euch umhauen!

Folgende Filme können wir bald endlich zu jeder Zeit und so oft wir wollen streamen:

Sex and the City

Sex and The City 2

Natürlich Blond

Girlboss Staffel 1

Die Verfilmung von Sophia Amurosos Bestseller #girlboss. In der Autobiographie geht es darum, wie sie aus einem Ebay-Store auf dem sie Vintage Kleidung verkaufte, ein Fashion Imperium schuf.

Chewing Gum Staffel 2

Chewing Gum ist eine britische Comedy über die 24-jährige, religiöse Jungfrau Tracey Gordon, die unbedingt Sex haben und mehr über die Welt erfahren möchte.

Dear White People Staffel 1

I

"Dear White People" basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2014. Es geht um Rassismus und ethnische Konflikte auf einem Ivy League College.

Cable Girls Staffel 1

"Las Chicas del Cable" ist die erste spanische Netflix-Produktion. Die Serie spielt 1928 in Madrid und porträtiert den Fortschritt für Frauen in dieser Zeit anhand von Mädchen, die unbedingt als Telefonistinnen arbeiten möchten, um sich ihr eigenes Geld zu verdienen.

Chelsea Staffel 2

Die zweite Staffel der Talkshow mit der beliebten Moderatorin Chelsea Handler.

Natascha Kampusch: 3096 Tage Gefangenschaft

Weiters ist noch dabei:

The Get Down Teil 2

Bill NYE Saves The World

Better Call Saul Staffel 3

Designated Survivors

Riverdale Staffel 1

Film: Sandy Wexler

Fargo Staffel 3

The Good Wife Staffel 7

5 Anzeichen dafür, dass dein BH nicht sitzt: