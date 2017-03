2009 war sie eines von Heidi Klums "Medchen" bei Germany's Next Topmodel, heute macht Sarina als Plus Size-Model Karriere.

Wer 2009 Germany's next Topmodel geschaut hat, kann sich vielleicht noch an sie erinnern: Sarina Nowak hat als 16-jährige an der deutschen TV-Show teilgenommen. Damals fiel sie durch ihre naive und tollpatschige Art auf. Was wir nicht wussten: Schon damals fühlte sie sich durch die dünnen Schönheitsideale extrem unter Druck. "Das Abnehmen war eine Qual" erzählte sie kürzlich der Bild. Hier ist ein Foto von ihr aus dem Jahr 2011:

Zur Info: Das war die Staffel, in der Sara Nuro, Marie Nasemann und Mandy Bork im Finale standen. Wie alle anderen "Medchen" trug Sarina damals Size Zero. Dieses problematische Körperbild hat damals eine ganze Generation junger Frauen zerstört.

photographer : michael miklas Ein Beitrag geteilt von SARINA NOWAK✨💎💫🌸🐥💕🍭🦄🌈✨🐶🐻🌞🌻 (@sarina_nowak) am 16. Mai 2013 um 22:55 Uhr

Irgendwann wollte sie diesem Druck nicht mehr nachgeben und für ihre Figur hungern. Sie überzeugte ihre Agentur, dass sie als Curvy Model mehr Erfolg haben würde und trägt jetzt mit Überzeugung Größe 40. "Das passt einfach viel besser zu mir und ich fühle mich endlich wohl und habe nicht mehr diesen Druck, ständig abnehmen zu müssen," hat sie Très Click erzählt. Und der Erfolg scheint ihr Recht zu geben: Sarina lebt in Los Angeles und wird gut gebucht.

,,Cupcakes are muffins that believed in miracles" ✨🍰🍦🍭 Ein Beitrag geteilt von SARINA NOWAK✨💎💫🌸🐥💕🍭🦄🌈✨🐶🐻🌞🌻 (@sarina_nowak) am 9. Mär 2017 um 11:37 Uhr

Anderen Models rät sie heute, sich nicht so sehr unter Druck setzen zu lassen, wie sie das als junges Mädchen tat - obwohl es schwierig ist. "Agenturen können manchmal sehr hart sein. Mädchen, bleibt wie ihr seid! Das Wichtiste ist, dass ihr gesund seid und dass ihr euch wohl in eurem Körper fühlt."

🌴🚗roadtrippin' with @philipp_gladsome ☀️wearing @stussy 👕 Ein Beitrag geteilt von SARINA NOWAK✨💎💫🌸🐥💕🍭🦄🌈✨🐶🐻🌞🌻 (@sarina_nowak) am 26. Feb 2017 um 12:16 Uhr

Ihre neue Einstellung sieht man Sarina auch äußerlich an: Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie sich glücklich und selbstbewusst. Sie scheint das Modelleben zu genießen, obwohl das oft ziemlich anstrengend sein kann - wie Martina Parker hier geschrieben hat.

#tb Ein Beitrag geteilt von SARINA NOWAK✨💎💫🌸🐥💕🍭🦄🌈✨🐶🐻🌞🌻 (@sarina_nowak) am 22. Jan 2017 um 8:50 Uhr

,,let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love."✨🐻 Ein Beitrag geteilt von SARINA NOWAK✨💎💫🌸🐥💕🍭🦄🌈✨🐶🐻🌞🌻 (@sarina_nowak) am 14. Jan 2017 um 10:05 Uhr

Rezept: Mit dem Power-Shot kommt ihr sofort zu ungeahnten Energien