Bedeutung: Warum tragen Disney-Prinzessinnen eigentlich alle blau?

Sie heißen Belle, Arielle oder Alice und waren mit ihrem furchtlosen und zielstrebigen Auftreten Heldinnen unserer Kindheit. Doch die Disney-Frauen haben noch mehr gemeinsam, als ihr charakterstarkes Auftreten. Sie tragen alle die Farbe blau - und zwar aus gutem Grund, wie sich nun herausstellt.

Das Mysterium hinter dem "Disney-Blau"

Was es mit der Farbe auf sich hat, enthüllte nun Leatrice Eiseman, Farb-Expertin beim Pantone Color Institute, gegenüber dem Magazin "Allure":

"Mit der Farbwahl verleiht man den Charakteren Macht (...) Es ist der subtile Weg, zu sagen 'Junge Frauen und Mädchen können auch ermächtigt werden", so die Expertin.

Eiseman verweist darauf, dass die Farbe Blau früher nur männlichen Charakteren vorbehalten war und Loyalität und Zuverlässlichkeit symbolisierte. Durch die bewusste Neu-Zuschreibung der Farbe würden Gendergrenzen nun endlich durchbrochen und die Frauencharaktere gestärkt.

Legt man die Interpretation auf die Handlung in den Filmen um, ergibt die Aussage der Farbexpertin Sinn: Blau tragende Prinzessinnen zeichnen sich durch ein unabhängiges, furchtloses und starkes Auftreten aus.

So wie etwa Emma Watson, die gerade in ihrer Rolle als Belle in "Die Schöne & das Biest" im Kino zu sehen ist - im blauen Kleid.

