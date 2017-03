Erst vor wenigen Tagen feierte die "Die Schöne und das Biest"-Realverfilmung mit Emma Watson Premiere, nun stehen bereits die nächsten zwei Produktionen in den Startlöchern: Laut Sean Bailey, Präsident des Disney-Konzerns, dürfen wir uns nächstes Jahr auf gleich zwei neue Disney-Verfilmungen freuen. Das gab der Amerikaner im Interview mit dem Entertainment-Magazin Vulture bekannt.

Das erste Disney-Remake soll bereits Ende 2018 in die Kinos kommen. "Mulan", das chinesische Historien-Drama rund um die gleichnamige weibliche Kämpferin, soll actionreich und bildgewaltig werden und von Regisseurin Niki Caro ("Whalerider") verfilmt werden.

Wie die Regisseurin nun gegenüber Moviefone bekanntgab, wird das Remake aber ohne die beliebten Musical-Elemente auskommen müssen. Stattdessen plant man bei Disney eine Verfilmung im "Stil von Ridley Scott". Im Remake soll Mulans Emanzipation und Stärke noch stärker im Fokus stehen als im animierten Original.

via GIPHY

Auch das beliebte Orient-Märchen "Aladdin" aus dem Jahr 1992 bekommt einen Neuanstrich. Gemeinsam mit Regisseur Guy Ritchie ("Sherlock Holmes") plant Disney eine "ambitionierte" und "untraditionelle" Verfilmung der Orientsaga, berichtet der Hollywood-Reporter.

via GIPHY

Um dem "Whitewashing" ("Weiß-Machen durch Rollenbesetzung") entgegenzuwirken, veranlasste Disney ein offenes Casting, an dem alle interessierten SchauspielerInnen teilnehmen können.

Alright kids, if you know someone who fits this, you better share this with them. Submit asap. Good luck my babies pic.twitter.com/PLP37ritcV