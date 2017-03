OMG!: Ihr müsst sehen, wie Smith Jerrod aus Sex and the City jetzt aussieht!

Ihr müsst sehen, wie Smith Jerrod aus Sex and the City jetzt aussieht!

Obwohl Carry, Samantha, Charlotte und Miranda den einen oder anderen gutaussehenden Hengst gedated haben, war Smith Jerrod aka Jason wohl unbestreitbar die größte Eyecandy, die uns die Serie damals beschert hatte. Sein legendäres "Absolut Hunk"-Poster hat bis heute niemand vergessen und seine Loyalität gegenüber der an Brustkrebs erkrankten Samantha ließ uns schon damals zerschmelzen. Unvergessen bleiben auch Samanthas PR-Weisheiten: "Zuerst kommen die Homos, dann die Teenies, und dann die Industrie" genauso wie sein sein bestes bares Stück auf der Bühne eines Brooklyner Theaters. Bis zu dem Moment natürlich, als Samantha ihn mit den legendären Worten "I love you, but i love me more" abgeschossen hat. Ihr seht, wir könnten ewig in SATC-Erinnerungen schwelgen.

Tja, und wie es das Schicksal so will, werden heiße Leute mit dem Alter anscheinend noch heißer (J.Lo?!)?

Zur Info: In der letzten Staffel Sex and the City war Lewis 33, heute ist er 45. Er hat uns einen Instagram-Account gegönnt mit folgenden Fotos, die ihr ab jetzt vor dem Bildschirm ansabbern könnte.

Mit seinem Hunde-liebenden, sportlichen Lebensstil und vor allem mit den langen Haaren können wir uns definitv anfreunden - er ist wohl nach wie vor ein richtiger Herzensbrecher.

Nice way to start the day... puppies wrestling in your lap❣️#setlife Ein Beitrag geteilt von Jason Lewis (@jasonleelewis) am 13. Dez 2016 um 12:32 Uhr

Loving this character and project. Joe Strong! 💪🏼 Ein Beitrag geteilt von Jason Lewis (@jasonleelewis) am 11. Okt 2016 um 15:56 Uhr

Ready to babysit!! just give a call and I'll be right over😜🤗 @mystagr4m @natrix8 @carries777 @thepocna @plehua @hawaiian_asy Ein Beitrag geteilt von Jason Lewis (@jasonleelewis) am 14. Aug 2016 um 10:17 Uhr

Hate when you are talking to someone and they just stare off into the distance. Lil bit o' Picasso today. #genius 📷O2 Ein Beitrag geteilt von Jason Lewis (@jasonleelewis) am 2. Aug 2016 um 13:11 Uhr

Setting up a 130' line yesterday! First time walking on 1" line. #sofun #slackline #play 📷o2 Ein Beitrag geteilt von Jason Lewis (@jasonleelewis) am 14. Jul 2016 um 11:47 Uhr

Feeling country strong at this cabin!! So beautiful out here in Tennessee!!! Thanks @garybowie1 @printersalleylofts for the trip out of the city!! 📷o2 Ein Beitrag geteilt von Jason Lewis (@jasonleelewis) am 7. Jul 2016 um 7:39 Uhr