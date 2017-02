Reunion: Die ersten Fotos vom neuen "Tatsächlich... Liebe"-Dreh sind da!

Gestern haben wir erfahren, dass es anlässlich des Spendenmarathons zum Red Nose Day 14 Jahre später eine Fortsetzung von "Tatsächlich... Liebe" geben wird und fast alle Schauspieler der Original-Besetzung wieder dabei sein werden.

Gleich am ersten Tag sind Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster und Olivia Olson aufgetaucht, wie die Red Nose-Regisseurin Emma Freund freudig auf Twitter verbreitet hat.

Neeson trägt wieder seine Markenzeichen-Rollkragenpullover wie im Film und der kleine Sam ist groß geworden! Er sieht immer noch ziemlich herzig aus, aber ist jetzt ein Hipster-Teenager.

Freund ist auch die Ehefrau von Regisseur Richard Curtis. Hier sieht man gerade Sam und Daniel, wie sie eine ihrer ikonenhaften Bank-Gespräche haben, vermutlich geht es gerade um die Höhen und Tiefen der Liebe.

So this just happened. #rednosedayactually day 1 of filming. Might have cried a tiny bit. pic.twitter.com/DQ3GxNSwLp — emma freud (@emmafreud) 16. Februar 2017

Das herzigste: Offenbar ist Sam mit seiner geliebten Joanna zusammen geblieben, warum wäre sonst Olson am Set?!?

Und hier ist der berüchtigte Carlos, mit dem Laura Linney im Film dann doch nicht zusammenkam. Sie ist nicht einmal auf der Liste der Besetzung, also was macht er hier?

Oh hello #rednosedayactually cast member looking slightly older than she did in the original film.... pic.twitter.com/6OY7SHP9dc — emma freud (@emmafreud) 16. Februar 2017

Es bleibt spannend...