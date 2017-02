LGBTQ: Erstes Transgender-Model auf dem Vogue Paris Cover

Das ist ziemlich bahnbrechend. Während die US-Vogue gerade mit Kritik für die aktuelle "Diversity-Issue" befeuert wird, das tatsächlich mehr gut gemeint als gut gemacht war, hat die französische Vogue einfach mal ein Transgender-Model auf's Cover gecastet. Die Repräsentation auf einem derart renommierten und elitären Titel ist bahnbrechend für Transfrauen, die medial komplett unterrepräsentiert sind und nach wie vor mit vielen Alltagsproblemen und oft auch Gewaltausschreitungen zu kämpfen haben.

Valentina Sampaio heißt die Frau auf dem Cover, und damit hat die französische Vogue ihren Schwestern einiges Voraus: In der US-Ausgabe wurde im Namen von Diversität das Plus-Size-Model Ashley Graham gecastet, nur um anschließend mit Photoshop dünner gemacht zu werden. Für eine von Japan inspirierte Modestrecke wurde das amerikanische, weiße Model Karlie Kloss gecastet und als "Geisha" geschminkt, anstatt ein japanisches Model zu nehmen, welche auch unterpräsentiert in der Mode sind.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Vogue-Paris kündigte man das bahnbrechende Cover mit dem Titel: "Trans-Schönheit: Wie sie die Welt in AUfruhr versetzen" wie folgt an: "In diesem Monat zelebrieren wir die Schönhiet von Transfrauen und -männern. Wir sind stolz darauf, Models wie Valentina Sampaio an unserer Seite zu haben, die hier für ihr erstes Vogue-Cover posiert und zu einem neuen Verständniis von Mode und dem Abbau von Vorurteilen beiträgt."

Von Chefredakteurin höchstpersönlich gestylt

Die Chefredakteurin höchstpersönlich, Emmanuelle Alt stylte Valentina für das Cover. Ihr war es dabei wichtig, keine Unterschiede zu machen und Valentina so zu inszenieren wie jeden anderen Cover-Star auch. "Anstatt einer konstanten Evolution der Menschenrechte, die eigentlich passieren sollte, erleben wir im Moment eher einen Rückschritt. Bei diesem Cover soll es genau um diese Rechte gehen und darum, dass wir uns in vielerlei Hinsicht noch weiterentwickeln müssen", erzählte sie der amerikanischen Vogue

