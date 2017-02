Zugegeben, ich hab geweint, als ich ihn zum ersten Mal live sah. Das war im Herbst letzten Jahres, in einem bummvollen Porgy & Bess. Ich war mit meinem Gefühl aber nicht allein und es hatten nicht nur Frauen glasige Augen. Es war die Mischung aus seiner Schüchternheit gepaart mit emotionalem Wagemut, die mich berührte. Und wer jemals ganz laut "Wo fängt dein Himmel an" gehört hat, weiß, was ich meine.

Und genauso sitzt er auch heute da, im Altstadt Vienna, einem Hotel im 7. Bezirk, wo wir uns zum Interview treffen. Die blonden Haare hängen weit ins Gesicht, Augenkontakt mag er nicht und ehe er antwortet, denkt er lange nach. Was dann aber rauskommt, ist stark, ist poetisch und am Ende unseres Gespräches ist zumindest mir klar. Philipp Poisel ist nicht nur enorm erfolgreich, er ist auch genauso emotional, wie es seine Lieder vermuten lassen.

Daher muss ich auch den Ende unseres Interviews als erstes erzählen....

Kaffee und eine Zigarette

Letzte Frage: Du kommst ja bald nach Österreich, spielst drei Konzerte. Was verbindest du mit Wien?

Philipp Poisel: Das ist jetzt natürlich alles schwer subjektiv: Aber ich finde, es gibt in Wien eine Gelassenheit, vor allem verglichen mit Deutschland. Es ist wie eine besondere Form das Leben zu genießen, auch irgendwie sich treiben lassen, manche monetären Ziele rücken ein bisschen in den Hintergrund. So ein Ziel, wie eine Weltfirma sein zu müssen, spielt hier irgendwie keine so große Rolle. Es ist wichtiger, dass man seinen Kaffee hat und die Zigarette und den Austausch im Kaffeehaus oder in der Kneipe. Und was Wien auch hat, ist so der Hang zur Romantik, auch eine Nostalgie in der man noch schwelgen kann. Ich bin poetisch inspiriert, auch von der Architektur und allem, was schwingt. Ich will ja niemanden zu nahe treten, aber die Stadt hat mich irgendwie eingeladen, zu bleiben. Ein paar Tage auch mal echt Urlaub zu machen, nicht nur beruflich hier zu sein. Und hier den Blick über die Dächer in die Ferne schweifen zu lassen, das hat mich vorhin sogar inspiriert, ein paar Zeilen aufzuschreiben. Da kommen auch in mir selbst alte Träume hoch, die ich schon verloren geglaubt habe. Dort wo ich herkommen, dreht sich grad alles sehr schnell und die Idee, sich wieder ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, gefällt mir. Wahrscheinlich würde ich in dem einen oder anderen Kaffeehaus gar nicht so groß auffallen…

(na, das tut doch gut, wenn die eigene Bundeshauptstadt so liebevoll gekuschelt wird, aber wir gehen nun an den Anfang des Gespräches, das neue Album)

Trump räumt Dachziegel durcheinander

Am 17. Februar erscheint dein neues Album, es heiß "Mein Amerika". Was fällt dir aktuell zu Amerika ein?

Philipp Poisel: Mir fällt ein, dass ich in Interviewsituationen ständig drauf angesprochen werde und mich aber - als ich vor 5 Jahren die Idee zu dem Album hatte - die politische Lage noch nicht tangiert hat. Bisher war es so, dass ich Musik immer aus einem ganz romantischen Standpunkt heraus gesehen habe und es war auch bisher immer für mich so eine Flucht aus dem Alltag, einfach sich wegzuträumen. Der politische Philipp Poisel hat sich lange zurückgezogen, und sieht sich gerade selbst jeden Tag eine Tageszeitung kaufen, weil ich auch merke, dass ich diesen Anschluss wieder haben will. Auch diesen gesellschaftlichen Diskurs. Persönlich kann ich dazu sagen, dass ich von Trump geträumt habe, wie er anfängt die Dachziegel umzuräumen, das betrifft sicher auch mein Unterbewusstsein.

Im Text zu deinem Album steht auch, dass es um das Amerika der unbegrenzten Möglichkeiten und der Zuversicht geht. Woher kommt deine Zuversicht?

Philipp Poisel: Ich versuch halt Kraft zu sammeln, in dem ich Momente habe, wo ich mich mit irgendwas auseinander setzen kann. Was ich mit meinen Händen mache, sei es malen, sei es Musik machen. Dabei erhole ich mich insofern, als ich mit meinen eigenen Gefühlen gut in Kontakt kommen kann. Ich versuche meine Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten, die ich selbst beeinflussen kann und jene Dinge, von denen ich denke, sie sind außerhalb meiner Kontrolle, einfach abzuwarten.

Ich bin viel langsamer als alle anderen

Bist du ein langsamer Mensch?

Philipp Poisel: Ja, klar. Ich hab immer wieder gemerkt, dass ich mit meinem Tempo beim Tempo der Gesellschaft anecke und hab meinen eigenen Weg gefunden. Dadurch hab ich vielleicht auch diese Leute angezogen, weil die das akzeptiert haben, dass ich mit dieser Geschwindigkeit leben möchte. Und die Sorgfältigkeit auf der anderen Seite hat auch einen Wert und dadurch kann ich wieder mithalten. So habe ich trotzdem einen Platz in der Gesellschaft, selbst wenn ich viel langsamer bin als alle anderen.

Gefühle spielen in deinen Liedern eine große Rolle, auch Verlustgefühle – nachweislich in der Popgeschichte ja ein Quell der besten Lieder – wie sehr tauchst du in das Gefühl des gebrochenen Herzens ab?

Philipp Poisel: Immer sehr tief mit Musik, früher auch wenn ich verliebt war, war das Klavier oder die Gitarre da, um was in mir anzuregen, um die Gefühle in dem Moment auch zulassen zu können.

Passt die sanfte Seite denn zu deiner männlichen?

Philipp Poisel: Dadurch dass bei mir Musik und Emotion so eng verknüpft sind, ist das halt auch immer der Teil, der von meiner Künstlerpersönlichkeit wahrgenommen wird. Ich hab natürlich in meinem Leben auch andere Mittel, um das auszugleichen. Ich mach auch gern Sport, dieses körperliche Kräftemessen, das brauche ich schon auch. Da war ich aber nie so prädestiniert dafür, bei den Fußballmannschaften in der Realschule war ich nicht derjenige, der als erster gewählt wurde, und ich hab halt Zuspruch in anderen Bereichen bekommen. Mein Talent lag woanders, und es ist mir leicht gefallen, das zu pflegen.

In deinem neuen Lied „Zum ersten Mal Nintendo“ beschreibst du deine persönliche Geschichte, du bist am Land aufgewachsen. Wie ging es dir dort?

Philipp Poisel: Heute hab ich mit meiner Vergangenheit irgendwie Frieden gemacht, aus der Abstandsperspektive fällt es mir leichter dem Dorfleben Eingeständnisse gegenüber zu machen. In der Zeit, wo ich da drin noch verhaftet war, war es tatsächlich so ein Ausbruchswunsch.

Im Video zu „Nintendo“ gibst du viel von dir her, Kinderaufnahmen und Videos, sehr persönlich. Man hat tatsächlich das Gefühl dir beim groß werden zusehen zu können. Welche Bedeutung hat denn Heimat für dich?

Philipp Poisel: Viel verbinde ich mit frühen Freundschaften, diese Treue und dass man sich schon so lange kennt, schafft Vertrauen. Sich gemeinsam mit Freunden daran zu erinnern, was man erlebt hat reicht bis ins heute. Meine Eltern sind viel rumgezogen, damit ist nicht ganz klar, wo die Heimat ist, eher eine Aufbruchsstimmung, die ich mit mir herumtrage. Zu Hause ist meistens ein Platz zum Schlafen, an dem ich Kraft tanke, damit ich wieder raus gehen kann.

Dich live zu sehen ist für Viele was Besonderes, Frauen wie Männer fühlen sich berührt durch deinen Ausdruck. Ich könnte mir vorstellen, es hat was mit deiner Schüchternheit zu tun – die man dir ansieht und andererseits du eben auch auf der Bühne viel von deinem Inneren preisgibst. Hast du dir anfangs schwer getan, dich und deine Arbeit jemand anderem zuzumuten?

Philipp Poisel: Bis ich mich mit einem Lied vor ein großes Publikum stelle, sind viele Schritte vorher gegangen worden. Das mit dem Öffnen hat mit Vertrauen zu tun, auch mit meinem Wunsch nach Nähe. Für mich ist es schön, wenn ich Zuspruch bekomme, auch wenn man was teilt, wenn Leute sagen: hey mir geht’s genauso. Das geht aber ganz langsam los, früher war das echt am Lagerfeuer, dass ich ganz leise gesungen habe und erst wenn Leute gesagt haben: Sing doch mal lauter, klingt gar nicht so schlecht, hab ich mich getraut.

Ändert sich was, wenn man erfolgreich wird, plötzlich auch einen Konsumwert hat?

Philipp Poisel: Ja, klar, damit muss ich mich auseinandersetzen. Und das Veröffentlichen der Kinderfotos war auch so was, wo ich dem Produkt Philipp Poisel auch wieder was Menschliches entgegensetzen wollte.





WIENERIN-Chefredakteurin Barbara Haas mit Philipp Poisel



Du bist richtig erfolgreich, Gold für "Wo fängt dein Himmel an", "Bis nach Toulouse" verkaufte sich mehr als 250.000 Mal, Tourneen und hunderttausende Fans .... Wie bleibst du bei dir?

Philipp Poisel: Ich versuche die Momente des Erfolgs nicht über zu bewerten. Und ich hab meinen Ausgleich, weil ich mich auch nicht ständig damit beschäftige was grad passiert. Es sind halt auch Phasen – wenn man auf Tour ist – war es so, dass ich in einem eigenen Flow war. Aber ich genieße auch den Alltag, einkaufen zu gehen, ein Umfeld zu haben, das nicht unterwegs dabei ist und das mich in ein Alltagsleben zurückbringt. Und trotzdem hab ich manchmal Schwierigkeiten, meinen Platz zu finden. In dem Moment, wo ich zu Hause bin und niemand anruft und fragt, was ist, gehen wir auf Tour, muss ich immer aktiv was suchen, um mich für diesen Alltag zu motivieren. Oder anders rum: Dass die andere Zeit wieder kommt, ist ein Antrieb.

Wenn du den sechsjährige Phillip und nun den erwachsenen siehst – was ist seine Konstante?

Philipp Poisel: Das nomadenhafte in meiner Familie hab ich und die gibt mir Identität. Dann die Liebe zur Musik und der Malerei und Beziehungen, die sehr lang sind und wenn man es schafft sich auch gemeinsam zu verändern und durch verschiedene Zeiten zu gehen, das hat für mich immer Vergangenheit und Zukunft. Andere Menschen, die sich mit einem verändern wollen und man selbst offen bleibt.

Loyalität und Treue sind demnach wichtige Werte, oder?

Philipp Poisel: Ja schon, aber nicht in so einer ewig wiederkehrenden Form, dass kein Platz für Veränderung ist, sondern natürlich schon mit so einem kosmischen Kontakt und dem Bewusstsein, dass sich in der Natur die Dinge auch verändern. So eine Naturverbundenheit.

Bist du religiös?

Philipp Poisel: Die spirituellsten Momente, wo ich auch Antworten finde auf Fragen erlebe ich, wenn ich in der Natur unterwegs bin - am Meer stehe, in die Sterne gucke. Womit ich mich identifizieren kann, sind Naturreligionen und damit auch mit dem eingebunden sein in den natürlichen Kontext. Vielleicht bin ich das esoterisch, keine Ahnung. Für mich ist vor allem die Offenheit - für alle Religionen - und der Wille zur Ökumene wichtig. Was mir manchmal fehlt, ist das Spirituelle innerhalb der Gesellschaft und auch das Interesse an anderen Kulturen, um einfach etwas zu lernen.