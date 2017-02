Circus Halligalli: Diese beliebte deutsche TV-Show wird abgesetzt

Joko Winderscheidt und Klaas Heufer-Umlauf machen Schluss mit ihrer Sendung "Circus Halligalli". Das gab Winderscheidt in einem Interview mit DWDL bekannt.

"Uns war von Anfang an klar, dass wir eine Show wie 'Circus Halligalli' nicht bis in alle Ewigkeit machen werden. Alles, was wir mit dieser Sendung erreichen und machen wollten, werden wir bis zum Sommer verwirklichen. Wir wollen aufhören, wenn es am schönsten ist", so Joko im Interview mit dem Medienportal DWDL.

Circus Halligalli - The final season #wennsamschönstenist Liebe Fans von Circus HalliGalli, liebes Internet! Wir würden uns freuen, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt und dieses Video anschaut. Wir haben acht Jahre daran gearbeitet. Circus Halligalli - The final season Morgen, 22:10 Uhr, LIVE, ProSieben #wennsamschönstenist Posted by Circus HalliGalli on Monday, February 13, 2017

Kein Aus für das Comedy-Duo

Joko und Klass werden ProSieben aber trotzdem erhalten bleiben. "Wir gehören zu ProSieben und ProSieben zu uns. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern", erklärt Joko im Interview.

Und so wie wir die beiden Spaßvögel kennen, wird es wohl nicht lange dauern, bis die nächste Erfolgsproduktion bald auf den Beinen steht. Das bestätigt auch ProSieben-Chef Daniel Rossmann: "ProSieben und Joko & Klaas wollen die nächsten Jahre weiter TV-Geschichte schreiben". Das bleibt zumindest für die große Fan-Gemeinde zu hoffen!