Die Wiener Kaffeesiederinnen sind auf dem Vormarsch und bringen frische Frauenpower in eine einstige Männerdomäne. Wir haben mit der Ballleitung des Wiener Kaffeesiederballs, Anna Karnitscher, über Anti-Präsentierdamen und die perfekte Ballnacht gesprochen.

Bild: (c) Monika Saulich

Was macht die Wiener Kaffeehäuser so besonders?

Dass man lange sitzen bleiben kann, ohne dauernd was konsumieren zu müssen. Bei uns ist nicht alles so etepetete und schnell, die Gemütlichkeit ist entscheidend. So ist halt auch das Publikum. Ein Frühstück im Kaffeehaus kostet nicht viel und der Tag beginnt gleich anders.

Wer geht in die Wiener Kaffeehäuser – die WienerInnen oder die Touristen?

Die Touristen machen nicht die Prozentzahl der Besucher aus. Wir leben von unseren Stammgästen. Wir im Café Weidinger zum Beispiel haben 80 Prozent Stammgäste. Der Rest ist Laufkundschaft. Es würde kein Tourist in ein Lokal kommen, wenn das Kaffeehaus nur mehr Reisetruppen beherbergt. Da würde das Lokal an Charme verlieren.

Ist es in Zeiten von Profimaschinen im Haushalt schwieriger geworden, die Leute ins Kaffeehaus zu locken?

Die Kunst des Kaffeezubereitens kommt wieder viel stärker in Mode. Dadurch, dass die Qualität im Haushalt gestiegen ist, muss man im Lokal auch beim Kaffee selbst eben eins draufsetzen, wozu sollte man sonst ins Kaffeehaus gehen, wenn man zu Hause einen besseren haben kann.

Sind die Kaffeesieder eine Männerdomäne?

Das Kaffeehausgewerbe war eigentlich eine Männerdomäne, ein Traditionsunternehmen, aber das hat sich in letzter Zeit geändert. Es gehen mehr Frauen ins Kaffeehaus und es gibt viele junge Kaffeesiederinnen, die Kaffeehäuser führen. Wir sind eine eingeschweißte Truppe, die sich sehr stark gegenseitig unterstützt. Früher waren fast nur Männer am Ruder. Bei uns haben alle sehr skeptisch geschaut, "was wollen die Mäderl". Aber wir haben es uns erkämpft.

Gibt es dadurch jetzt eine größere Solidarität unter den Frauen?

Bei den Kaffeesiederinnen ist es so, dass wir zusammenhalten und dass niemand dem anderen was neidig ist. Jeder hat halt so seinen Betrieb und es gibt halt sehr große erfolgreiche Betriebe. Aber alle haben sehr guten Zuspruch. Die Kaffeesiederinnen untereinander sind überhaupt nicht in Konkurrenz, wir sind befreundet. Wir tauschen uns aus und helfen uns gegenseitig.

Sie organisieren ja auch den Wiener Kaffeesiederball am 17. Februar – darf man sie jetzt Grand Dame der Kaffeesiederinnen nennen?

Nein, bitte nicht. Ich bin jetzt nicht so die Präsentierdame, ich bin lieber das Mädchen für alles und schaue, dass alles läuft. Der Klub der Wiener Kaffeehäuser ist der Träger des Balls und wir wollen auch am Ball die Rolle des Gastgebers übernehmen. Die Gäste sollen die Wiener Kultur und die Gemütlichkeit der Kaffeehäuser kennenlernen. Wir sagen immer, dass wir die Hofburg für eine Nacht in das größte Kaffeehaus der Welt verwandeln. Der Kaffeesiederball ist ja ein Publikumsball mit über 5.000 Leuten und der beliebteste Wiener Ball. Das heurige Motto heißt Jubiläumsmischung, eine gute Mischung aus Alt und Jung. Mein Vater war ein Mitbegründer des Balls, jetzt übernehme ich die Organisation. Tradition und Innovation quasi. Wir sind jetzt nicht alt und verstaubt, wir versuchen Schwung hinein zu bringen.

Hat man jetzt noch eine Chance auf Last Minute Tickets?

Ja, auf jeden Fall! Im Notfall schaffen wir noch Plätze!

Muss man sich genieren wenn man nicht tanzen kann und trotzdem hin will?

Nein, also grad im DachFoyer ist absolute Partystimmung. Da hält sich dann das junge Publikum auf.

Kommen auch Gäste aus dem Ausland nach Wien zum Tanzen?

Ja, absolut! Es kommen sehr viele Gäste nur für den Ball nach Wien. Kaffeehäuser sind touristische Anziehungspunkte. Die Leute wollen das erleben. Wir haben es sogar geschafft, von der Unesco das immaterielle Kulturerbe für die Wiener Kaffeehäuser zu bekommen, da sind wir sehr stolz und das muss man pflegen. Die Wiener Bälle sind mittlerweile übrigens ertragreicher für den Tourismus als die Skigebiete.

Was gehört für Sie zu einer perfekten Ballnacht?

Bequeme Schuhe, eine Stärkung am Würstelstand und ein Sektfrühstück im Kaffeehaus!

Der Wiener Kaffeesiederball findet am 17. Februar 2017 in der Wiener Hofburg statt. Tickets und Infos unter: kaffeesiederball.at