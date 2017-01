Oscar-Nominierungen 2017: Das erste Mal drei schwarze Frauen in einer Kategorie

Heute Morgen wurden die Oscar-Nominierungen für 2017 bekannt gegeben, und es sieht so aus als hätten Octavia Spencer, Viola Davis und Naomie Harris leise die gläserne Decke durchbrochen: Das erste Mal in der Geschichte der Awards sind drei schwarze Frauen in einer Kategorie nominiert.

Viola Davis für den Film "Fences", Naomie Harris für "Moonlight" und Octavia Spencer ist als "Beste Nebendarstellerin" für den Film "Hidden Figures" nominiert. Das ist besonders herausragend, da gerade letztes Jahr noch keine einzigen schwarzen Schauspieler bei den Oscars nominiert waren, in keiner Kategorie. Diese Unterrepräsentation hat den aktivistischen Hashtag #oscarssowhite hervorgebracht. Hoffentlich sind diese Nominierungen ein Zeichen für die Zukunft, bzw. bleibt es auch zu hoffen, dass eine der schwarzen Ladys mit dem Oscar nach Hause geht.

Weitere bemerkenswerte Nominierungen sind Natalie Portman, die für "Jackie" ihren zweiten Oscar bekommen könnte und "La la Land", das 14 Mal für einen Oscar nominiert wurde. Die Akademie scheint den Film wirklich zu lieben!

Hier ist die ganze Liste der Oscar-Nominierungen 2017:

Bester Film:

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Bester Regisseur

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Barry Jenkins, Moonlight

Bester Schauspieler

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

Beste Schauspielerin

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Beste Nebendarstellerin

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Bestes Oiriginaldrehbuch

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

Bestes adaptiertes Drehbuch

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Beste Kamera

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

Bester Schnitt

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

Beste visuelle Effekte

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Bestes Szenenbild

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

Bestes Kostümdesign

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Bestes Make-Up und Frisuren

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Beste Filmmusik

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Bester Filmsong

“Audition (The Fools Who Dream),” La La Land

“Can’t Stop the Feeling,” Trolls

“City of Stars,” La La Land

“The Empty Chair,” Jim: The James Foley Story

“How Far I’ll Go,” Moana

Bester Ton

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Bester Tonschnitt

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Bester animierter Spielfilm

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Bester Dokumentarfilm

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

Bester fremdsprachiger Film

Land of Mine

A Man Called Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdmann

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Bester Kurzfilm

Ennemis Entreniers

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Bester animierter Kurzfilm

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper