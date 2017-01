Filmabend: Freitag: Nacht der Wiener Programmkinos 2017

Bild: (c) Photographer: Mitja Kobal

Am kommenden Freitag (20. Jänner 2017) öffnen fünf Wiener Programmkinos in der "Nacht des Programmkinos" einen Abend lang bei freiem Eintritt ihren Türen und zeigen, wie charmant und gmiatlich Filmschauen in Wien sein kann.

De France

20.45 Uhr

Vorfilm: Michael S. (OmU)

Elle. Thriller. Belgien, Deutschland, Frankreich 2016.

21.00 Uhr

Vorfilm: Michael S. (OmU)

Toni Erdmann. Tragikomödie. Deutschland, Österreich 2016.

Filmcasino

22.00 Uhr

Tanna (OmU) Drama, Liebesfilm. Australien, Vanuatu 2015.

24.00 Uhr (OV)

Bad Taste. Horror, Komödie. Neuseeland 1987.

Gartenbaukino

23.00 Uhr

Les Demoiselles de Rochefort (OmenglU) Musical. Frankreich 1966.

01.15 Uhr (in der Nacht von Freitag auf Samstag)

Guy and Madeline on a Park Bench (OV) Drama, Musical. USA 2009.

Stadtkino im Künstlerhaus

19.00 Uhr Le Havre (OmU) Tragikomödie. Deutschland, Finnland, Frankreich 2011.

Votivkino

20.15 Uhr

Werkstattgespräch mit Stefan Rutzowitzky Special. 2014.

21.00 Uhr

Vorfilm: Michael S.

Kundschafter des Friedens. Komödie. Deutschland 2017.

22.00 Uhr

Vorfilm: Requiem For A Robot (OmU)

Personal Shopper. Drama, Thriller. Deutschland, Frankreich 2016.

22.30 Uhr

Vorfilm: Michael S. (OmU)

The Assassin (Nie yin niang) Action, Drama. China, Frankreich, Hongkong, Taiwan 2015.

23.00 Uhr

Vorfilm: Requiem For A Robot

Angriff der Lederhosenzombies (Attack of the Lederhosenzombies) Horror, Komödie. Österreich 2015.

WIENERIN empfiehlt

Das Kino "De France" zeigt gleich zwei vielfach ausgezeichnete Kinofilme: Das mit dem "Golden Globe" prämierte französische Drama "Elle" mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle wird um 20.45 gezeigt, parallel wird um 21.00 die Komödie "Toni Erdmann" (übrigens Oscar-Favorit) mit Peter Simonischek in der Hauptrolle präsentiert.

Das "Filmcasino Wien" lockt mit der Vorpremiere des Liebesdramas "Tanna", das wie auch "Toni Erdmann" und "Elle" auf der Shortlist für den Auslands-Oscar steht.

Außerdem empfehlenswert: Kristen Stewart im Drama-Thriller "Personal Shopper" im Votivkino um 22.00.

Mehr Informationen auf http://programmkino.at/