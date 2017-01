Kehlani: Ist sie die neue Rihanna?!

Bild: (c) Getty Images for iHeart- Power 105.1 (Theo Wargo)

Zugegebenermaßen wird bei allen neuen weiblichen R'n'B-Popacts die neue Rihanna verkündet: Aber wie die Bloggerin Jessica von "thismustbepop" geschrieben hat, hat Kehlani genau die richtige Kombi aus cooler Edgyness und poppigem Mainstream-Anspruch, dass es bei ihr klappen könnte.

Kehlani Ashley Parrish ist 21, kommt aus Kalifornien und steht kurz vor dem Release ihres Debütalbums SweetSexySavage. Bis jetzt hat sie zwei Mixtapes veröffentlicht und schon mit Justin Bieber und Zayn zusammengearbeitet. Kehlani zeigt in jedem Bild und jedem Video eine andere Seite ihrer Persönlichkeit und zeichnet sich neben ihrer schönen Stimme auch durch extreme Wandelbarkeit und extrem coole Looks aus. Ihre coolen R'n'B-Sounds prägen sich extrem schnell ein und wir können nur empfehlen, mal bei ihr reinzuhören.

Die Vorab-Singles "Undercover" und "Advice" lassen schon viel für das Album erwarten, heute wurde die nächste Single "Do U Dirty" veröffentlicht.

Letztes Jahr war sie schon in der Kategorie "Best Urban Contemporary Album" bei den Grammys nominiert, aber neben den Kritikern lieben auch Fans Kehlani: Das Mixtape "You shoud be here" landete direkt auf Platz 1 der R'n'B-Charts bei iTunes. Ziemlich viel Aufmerksamkeit hat auch ihr Song "Gangsta", vom "Suicide Squad"-Soundtrack, erregt.

Kehlani singt nicht nur, sie schreibt in ihren Liedern auch sehr ehrlich über ihr persönliches Leben, ihre harte Kindheit und die psychischen Kämpfe die sie im letzten Jahr austragen musste. Auf Instagram erzählte sie von einem Selbstmordversuch, den sie nach einer größeren Cyber-Bullying-Attacke beging. Weil sie angeblich ihren Freund, einen berühmten NBA-Spieler betrogen hatte, wurde sie die Zielscheibe brutaler verbaler Attacken.

Am 7. März könnt ihr Kehlani in der Grellen Forelle bewundern, Tickets gibt's bei oeticket.