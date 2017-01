Bei den Verleihungen der Golden Globe Awards in Los Angeles haben sich am Sonntag hunderte Stars und SchauspielerInnen zum letzten Mal während der Amtszeit von Barack Obama getroffen. Hauptthema des Abends war sein Nachfolger: Donald Trump.

In Erinnerung geblieben ist vor allem die Rede der 67-jährigen Schauspielerin Meryl Streep. Sie kritisierte Donald Trump aufs Schärfste: "Wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle." Streep sei vor allem schockiert von einer Szene, die ihr in Erinnerung geblieben ist: Donald Trump hat bei einer Wahlkampfrede einen Behinderten nachgeäfft. "Es hat mein Herz gebrochen, als ich das gesehen habe, und ich kann es noch immer nicht aus meinem Kopf bekommen", sagte Streep.

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6