Teaser: Emma Watson singt in "Die Schöne und das Biest"

Fans werden sich freuen: Disney veröffentlichte einen ersten Teaser des Songs "Something There", gesungen von "Belle"-Darstellerin Emma Watson.

Der erste Trailer, die ersten Bilder, die ersten Outfits, und jetzt der erste Song: Noch bevor die Verfilmung des Disney-Klassikers "Die Schöne und das Biest" am 16. März in die Kinos kommt, wird jede neue Info zu den Details des programmierten Blockbusters von den Fans heiß ersehnt. Jetzt veröffentlichte die Produktionsfirma über den filmeigenen Twitter-Account einen ersten kurzen Clip von Hauptdarstellerin Emma Watson, die in der Rolle der "Belle" natürlich auch den Disney-Ohrwurm "Something There" singt:

Here's your exclusive first listen of @EmmaWatson​ singing 'Something There' from Beauty and the Beast. #BeOurGuest pic.twitter.com/AWpcrDmELY — Beauty and the Beast (@beourguest) 31. Dezember 2016

Die Fans sind jedenfalls begeistert: