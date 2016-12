Netflix hat ein Remake des Sketch-Klassikers Dinner for One veröffentlicht. Darin kommen auch zahlreiche bekannte Charaktere wie etwa Präsident Francis Underwood vor.

Netflix bringt Remake von Dinner for One mit Underwood, Escobar und Co.

Es ist ein fixer Bestandteil des Silvester-Programms in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz. Das 1963 produzierte Dinner for One mit dem genialen Komiker Freddie Frinton als Hausdiener von Miss Sophie. Das von zahlreichen Running Gags getragene, 18 Minuten dauernde Werk erlebt nun ein Revival.

Streaminganbieter Netflix hat eine Neuauflage veröffentlicht und in voller Länge auf Youtube zugänglich gemacht. Im Unterschied zum Original spielt darin natürlich Netflix an sich eine große Rolle. Alle Gäste von Miss Sophie stammen aus Serien-Rennern.

Dinner for One: Die Netflix-Variante

Die Dame bittet etwa Präsident Francis Underwood (House of Cards), Pablo Escobar (Narcos), Suzanne Warren (Orange Is the New Black) und Saul Goodman (Better Call Saul) zu Tisch. Was dabei rauskommt, kann man sich in voller Länge hier ansehen:

Dieser Browser unterstützt keine I-Frames.